Vacanță în Antalya 2022 | Ce poți face în Antalya, în afara resortului all inclusive

Antalya, una dintre destinațiile alese de turiștii români pentru vacanța de vară, este recunoscută pentru resorturile sale de lux, cu multiple opțiuni pentru cuplurile cu copii. Dacă vă plictisiți totuși de activitățile din cadrul resortului all inclusive, iată ce altceva puteți face într-o vacanță în Antalya.

Old Town Antalya

Regiunea Antalya, care măsoară circa 400.000 de metri pătrați, cuprinde și orașul Antalya, unul dintre cele mai mari din Turcia, cu o populație de circa 3 milioane de locuitori. În orașul Antalya găsiți centrul vechi, o zonă cu terase și cafenele, dar și cu o multitudine de magazine la care vă puteți opri pentru suvenire.

Covoare, ceaiuri, cafele, mătase și cașmir, toate le puteți admira în Old Town Antalya. Recunoscuți pentru arta negocierii, turcii din Antalya nu par să mai fie atât de dispuși ”să se tocmească”.

Inflația și deprecierea lirei turcești au afectat comercianții turci, prețurile tuturor produselor explodând. Un simit, covrigul lor specific, învelit în susan, a crescut de la 50 de kuruș (jumătate de liră) la 3 lire.

Cu toate acestea, turcii au rămas la fel de ospitalieri și servesc turiștii cu ceai, mai ales pentru a-și vinde marfa.

Tot aici este și portul vechi, de unde se organizează și excursii pe mare. În plus, este o zonă numai bună pentru fotogafii spectaculoase, deoarece marea și plaja se întâlnesc cu muntele, pe care încă se mai vede zăpadă.

t

Tot în portul respectiv îi găsiți și pe cei cu înghețata buclucașă, o atracție atât pentru copii, cât și pentru adulți. O înghețată la tonetele lor costă 30 de lire sau aproximativ 10 lei (dar mai fac și reduceri, dacă grupul e mai mare).

Cât despre excursii sau croziere de o zi pe mare, aici depinde foarte mult de touroperatorul cu ajutorul căruia ați rezervat vacanța.

Summer Tour, spre exemplu, unul dintre colaboratorii Paralela 45, organizează astfel de activități, costul fiind de 60-70 de euro/ persoană (30-35 de euro pentru copii). Croaziera este organizată între orele 10.00 - 16.00, iar la întreaga activitate pot participa până la 200 de persoane. În timpul excursiei, turiștii au parte de muzică, dans, mâncare, chiar și de locuri de joacă special amenajate pentru copii.

Citeste si: Parlamentul European: Turcia și-a distrus orice speranță privind...

Vezi AICI și alte obiective turistice importante din Antalya.

Cascadele Duden

Un alt obiectiv turistic din Turcia care merită vizitat sunt Cascadele Duden. Sunt două la număr, iar la una dintre acestea se poate ajunge cu mai mare ușurință. Acest obiect natural este format de râul Duden, care este cea mai importantă arteră din partea de sud a Antalyei.

Cascada oferă o priveliște spectaculoasă, formând un curcubeu la ”întâlnirea” cu marea.

De asemenea, la cascadă găsiți și un parc unde vă puteți plimba, face un picnic pe iarbă sau puteți asculta muzică.

Fabrica de bijuterii

Nu e un secret faptul că aurul turcesc este căutat sau ”comercializat” și în România. Ei bine, în Antalya puteți vizita fabrica de bijuterii Olympia Jewellery, un fel de rai pe Pământ al aurului și argintului.

Citeste si: Oficial turism, Antalya: Nu impunem restricții rușilor din cauza...

Odată intrați aici, trebuie să stăpâniți foarte bine arta negocierii, deoarece turcii sunt dispuși să facă reduceri substanțiale. Nu trebuie să vă faceți griji dacă nu stăpâniți engleza, deoarece la fabrică sunt angajați din Republica Moldova, cu care vă puteți înțelege (șapte la număr și vor mai fi angajați, deoarece a început sezonul estival).

De la unul dintre ei, am aflat și noi că românii sunt turiști care cumpără destul de multe bijuterii, comparativ cu cei ruși, care sunt gălăgioși și doar probează produsele.

Un alt pont pe care l-am aflat în timpul călătoriei este faptul că turcii sunt dispuși să reducă pentru români până la 60% din prețul afișat al produsului cu pricina.

Mare atenție însă la tehnica turcilor de a vă convinge să cumpărați, deoarece folosesc o metodă premium a negocierii. După ce vă alegeți produsele, vă retrageți într-o cameră, unde beți o cafea, stați de vorbă și unde vă este permis chiar și să fumați. Iar apoi începe negocierea propriu-zisă, în care turcul își notează prețurile propuse și vă recomandă produsul care vi s-ar potrivit cel mai bine.

Citeste si: Top CINCI cele mai frumoase plaje din Turcia

Bijuteriile cumpărate de la Olympia au garanție 5 ani, iar dacă în acești 5 ani vă răzgândiți, puteți să reveniți cu produsul și să achiziționați un altul. De asemenea, dacă banii nu vă ajung, le puteți achita și din România, prin transfer bancar.

The Land of Legends

Parcul tematic "The Land of Legends" din stațiunea Belek este un simbol al divertismentului și al aventurii din Turcia și nu numai, având nu mai puțin de 97 de atracții. Deschis în anul 2016, în urma unei investiții de 750 de milioane de dolari, parcul este construit de lanțul hotelier Rixos, conceptul acestuia fiind creat de Franco Dragone, fostul director de creație de la Cirque du Soleil.

“The Land of Legends este un hibrid între un parc ud și unul uscat, combinație pe care o mai găsim la Port Aventura, parcul de distracție de lângă Barcelona”, a declarat Cem Tuna, General Manager al parcului tematic din Turcia, care a înregistrat 1 milion de vizitatori în anul 2019 dintre care circa 50.000 au fost români.

Citeste si: FOTO Cât costă să îți duci copilul în summer camp la grădinița din...

Despre The Land of Legends am scris mai multe AICI.

Pentru sejururile în Antalya, turiştii români au la dispoziţi zece zboruri charter săptămânale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara, Târgu - Mureş, Baia Mare, Sibiu, Oradea, Bacău, în perioada 23 aprilie - 22 octombrie, pentru că în septembrie şi octombrie sunt temperaturi de vară în Antalya, de peste 27-28 de grade.

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Cristina Marin s-a alăturat redacției la începutul anului 2020, cu puțin timp înainte de declanșarea pandemiei. Coincidență sau nu, cei peste trei ani petrecuți în cadrul rețelelor private de sănătate din România au ajutat-o să înțeleagă mai bine relația dintre pacient și sistemul de sănătate autohton despre care scrie în prezent la publicația Wall-street.ro. Cristina se află în permanentă legătură cu medicii din spitalele românești și... Mai multe articole scrise de Cristina Marin »

Te-ar putea interesa și: