Nu mai este un secret faptul că Antalya este un loc în care te poți relaxa și poți beneficia de servicii de top pe care nu le găsești în alte locuri din lume. Dar Antalya nu este doar despre servicii și all inclusive, ci beneficiază și de atracții turistice pentru cei care preferă să aibă o vacanță activă. Așadar, în sejurul pe care l-am petrecut în Antalya la începutul lunii mai am descoperit orașe vechi, ruine romane, stânci spectaculoase, cascade sau peisaje pitorești.

Orașul antic Perga (sau Perge)

Perga, capitala vechii regiuni Pamfilia, a fost unul dintre cele mai bogate și mai cunoscute orașe din acele vremuri, renumit pentru templul Artemisei. Istoricii susțin că aici a trăit matematicianul grec Apollonius. Tot aici a avut loc prima misiune din Anatolia a Sfinților Apostoli Pavel și Barnaba. De asemenea, Perga este locul de unde Alexandru cel Mare a plecat pentru a invada Frigia. Situat la doar 15 kilometri de Antalya, pe câmpia de coastă, Perge este un sit arheologic impresionant, în care se găsește o acropolă ce datează din Epoca Bronzului. Cele mai importante vestigii sunt teatrul, stadionul, două bazilici și agora.

Orașul antic Aspendos

Aspendos este localizat în estul regiunii Antalya și este faimos pentru teatrul construit în secolul II e.n, sub conducerea lui Marcus Aurelius, cu o capacitate de peste 10.000 de locuri, fiind folosit și în prezent pentru festivaluri și alte evenimente. Este considerat cel mai bine conservat teatru roman din Turcia, dar și cel mai bine conservat teatru antic din lume și se află pe lista Patrimoniului UNESCO. Construcția teatrului este una impunătoare, are 22 de metri înălțime, diametrul de 315 și 100 de metri lățime. Materialele folosite sunt marmură și calcar. Aici se desfășurau luptele cu gladiatori sau cu animale sălbatice, iar intrarea spectatorilor se făcea pe sub scena care era acoperită parțial cu lemn.

Biserica Sfântul Nicolae din Myra

Biserica Sfântului Nicolae din Myra se află la 2 kilometri distanță de orașul Demre. Biserica a fost construită în secolul al VIII-lea, cel mai probabil deasupra mormântului acestuia. Moaștele Sfântului Nicoale au fost însă furate de negustorii italieni și duse la Bari, în Italia, unde se află și în prezent.

Portul vechi din Antalya

Portul vechi din Antalya a fost un centru comercial prosper, construit în timpul Seljukilor. În prezent, este un loc presărat de cafenele, restaurante și magazine, fiind, în același timp, și punctul de pornire în excursiile cu barca.

Poarta lui Hadrian

Poarta lui Hadrian este un arc de triumf construit după ce în anul 130 împăratul roman Hadrian a vizitat Antalya. Monumentul antic este amplasat în partea estică a orașului vechi și este parte componentă a zidului de apărare ce împrejmuia orașul în perioada elenă și romană. Edificiul este destul de bine conservat fiind în continuare folosit pe post de portă, care duce spre Kaleiçi, orașul vechi, dar și spre Hesapçi Sokak.

Minaretul Yivli Minare

Cel mai important punct de reper al Antalyei îl reprezintă minaretul Yivli Minare, construit de sultanul Seljuk Alaeddin Keykubad. Minaretul este un exemplu tipic al arhitecturii Seljuk, cu o bază pătrată suprapusă printr-un tambur octogonal purtând arborele înclinat, cu galeria sa coroborată în jurul vârfului. Moscheea atașată din secolul al XIV-lea este funcțională și astăzi. Minaretul este chiar lângă poarta de intrare Kale în orașul vechi.

Cascada Duden

Cascada Duden din Turcia este una dintre cele mai populare atracții din Antalya. Acest obiect natural este format de râul Duden, care este cea mai importantă arteră din partea de sud a Antalyei. Cascada poate fi admirată atât de pe puntea de observare de pe faleză, cât și din mare.

Cât costă o vacanță în Antalya în 2021

Mai multe agenții de turism de la noi operează curse charter între marile orașe din România și Antalya, iar durata zborului variază între o oră și 50 de minute și două ore și jumătate (în funcție de orașul de plecare). Pe lângă zbor, pachetele includ cazare 7 nopți, transfer de la aeroport la hotel, taxe de aeroport, masă în sistem all inclusive și consultanță turistică. Prețurile sunt pentru toate bugetele. De exemplu, în cazul agenției Hello Holidays, cea cu care am mers eu în Antalya, un sejur în luna iunie începe de la mai puțin de 400 de euro/persoană și poate ajunge la peste 1200 de euro/persoană. Majoritatea agențiilor oferă și variante de excursii opționale la obiectivele prezentate mai sus și nu numai, însă aceste excursii presupun costuri suplimentare.

