Concediu 2023: Când e cel mai indicat să ne programăm următoarea vacanță

Dreptul la vacanță nu este încă trecut în constituție, dar ar trebui să ne luăm obligația personală ca, măcar din când în când, să ne lăsăm grijile deoparte și să călătorim. Fiindcă economiștii prevăd un 2023 împovărător din punct de vedere financiar, un specialist în turism a explicat, într-un interviu wall-street.ro, ce putem face pentru a ne bucura de concediu fără să ne facem o gaură prea mare în buget.

Expresia românească care ne spune că trebuie „să-ți faci sanie vara și car de iarna” se potrivește și când vine vorba de rezervarea vacanțelor. Marius Berca, manager operațional în cadrul Christian Tour, spune că momentul oportun pentru a-ți programa concediul pentru 2023 este începutul anului.

„Sfătuiesc românii să își rezerve concediul din vară de la începutul anului, atunci au parte de multe reduceri. Mai mult, în luna februarie va avea loc Târgul de Turism Internațional al României și cu siguranță vor exista foarte multe oferte atrăgătoare pentru turiști. De obicei, oamenii încep să călătorească din luna iunie, iar perioada cea mai aglomerată perioadă este iulie și august fiindcă majoritatea românilor își iau concedii în aceste luni”, a declarat Marius Berca.

Situația economică a României ne-a împins să strângem punga când vine vorba de cheltuielile care nu sunt neapărat o necesitatea. Cu toate acestea, reprezentantul Christian Tour consideră imperios dreptul la vacanță.

„În primul rând, sfatul meu este ca românii să meargă în vacanțe. Susțin dreptul la vacanțe, fiecare are nevoie de asta”, spune acesta.

Nu e niciodată prea devreme să îți rezervi următoarea vacanță

Dacă în vacanța din 2022 ai lăsat planurile de revelion și Crăciun pe ultima sută de metri, poți să-ți iei revanșa în 2023. Marius Berca spune că atunci când rezervi din timp vacanțele nu numai că vei beneficia de un preț mai bun, ci nu vei avea probleme să găsești destinațiile în care îți dorești cu adevărat să ajungi.

„Pentru sărbătorile de iarnă, românii trebuie să urmărească ofertele care apar la sfârșitul verii. În primul rând, dacă te ocupi de acest lucru din timp beneficiezi de un tarif mult mai bun și nici nu trebuie să te îngrijorezi că stațiunea în care voiai să mergi va fi ocupată”, subliniază reprezentantul Christian Tour.

Cum arată starea de sănătate a turismului românesc

În ultimii ani, românii au acaparat plajele grecești, au făcut sute de pași prin capitalele europene și au lăsat milioane de euro în resorturile exotice. Sunt mulți care afirmă că este mai ieftină o vacanță în străinătate decât în România sau că la noi nu sunt condiții la fel de bune. Ca să aflu cum arată starea de sănătate a turismului românesc, l-am întrebat pe Marius cât de atrăgătoare este România ca destinație turistică pentru străini.

„În ultimii ani, în România s-au construit pârtii de schi, pensiuni și hoteluri care nu sunt cu nimic mai prejos decât pârtiile și stațiunile unde merg turiștii în străinătate. Trebuie să recunoaștem că, în ceea ce privește infrastructura aeroporturilor din marile orașe din România, putem face față turiștilor care vin la noi în țară. În plus, România este o țară accesibilă pentru turiști. Sunt turiști care vin an de an în România și care își aduc prietenii cu ei, pentru că, aici găsesc oameni care zâmbesc tot timpul”, a declarat reprezentantul Christian Tour.

