Ana Maria Popescu: Un campion nu e doar sportivul care primește medalia de aur, ci orice om care nu renunță la visul lui

Ana Maria Popescu este multiplă medaliată olimpică, mondială și europeană, adică unul dintre cei mai performanți sportivi români din toate timpurile. Deși s-a retras din activitatea sportivă în decembrie 2021, Ana a rămas în sport, având diferite proiecte în cadrul Comitetului Olimpic și Sportiv Român, unde este consilier al președintelui Mihai Covaliu.

Ana Maria a intrat în sala de scrimă a Clubului Sportiv Școlar nr. 3 Steaua Bucureșți la vârsta de 10 ani și a început pregătirea cu antrenorul Radu Szilaghy. Dar scrima nu a fost primul sport pe care Ana l-a încercat, ci tenisul.

“Am fost întotdeauna copilul acela răsfățat, mezinul familiei, indisciplinat și pus pe șotii, așa că ai mei au decis să mă ducă la un sport pentru a-mi consuma energia. M-au dus la tenis, însă am petrecut acolo un an de zile degeaba și nu am înțeles mai nimic. Ba mai mult, nici măcar acum nu urmăresc și nu joc cu plăcere acest sport. Nu am rezonat cu tenisul pentru că nu mi-a explicat nimeni ce trebuie să fac, deci nu aș fi avut vreodată șansa de a face performanță”, a declarat Ana Maria într-un interviu acordat Wall-Street.

Apoi, într-o seară, Marius, fratele Anei, care practica fotbal la CSA Steaua, a venit acasă și a zis că a găsit locul potrivit pentru sora sa: sala de “crimă”. Evident, era sala de scrimă a clubului Steaua, însă litera „s” nu mai era.

“Da, sala de «crimă» era recomandarea fratelui meu pentru mine pentru că eram dezordonată, neobrăzată și multe altele. Mie mi s-a părut, însă, ceva fantastic: un sport în care te bați cu săbii, doar în filme văzusem așa ceva. Prin urmare, am fost curioasă și am mers acolo. Am văzut copii îmbrăcați în alb care se duelau și am rămas fascinată dar, mai presus de toate, a fost sentimentul de apartenență: m-am simțit acasă, chiar dacă eram prima dată acolo și nu cunoșteam pe nimeni. Și am rămas la antrenament chiar din prima zi”, rememorează Ana prima ei zi de (s)crimă.

Și nu doar că s-a simțit “acasă” la scrimă, ci este singurul sport pe care crede că l-ar fi putut face vreodată.

M-am născut să fac scrimă, deși mulți oameni ar putea crede că orice sportiv de înaltă performanță poate fi polisportiv. Eu pot să demonstrez doar cum nu pot să practic alte sporturi pentru că sunt amotrică la orice alt sport, îmi dau cu stângul în dreptul cu cea mai mare grație. Nici măcar în scrimă n-aș fi putut să performez la fel în proba de floretă, de exemplu.

Talent, dar și muncă

Ana Maria a fost mereu sportivul talentat, făcea lucrurile cu mare ușurință. Iar acest talent și firea ei războinică și luptătoare i-au fost suficiente în primii ani de scrimă din perioada junioratului.

“Când am făcut pasul la seniori, mi-am dat seama că dacă acel talent nu e susținut de muncă, nu mă duce nicăieri. Și am început să muncesc cu adevărat, să nu mai tai pe la colțuri, să nu mai număr din doi în doi. Am fugit de muncă cât am putut eu, dar m-a prins din urmă într-un final”, explică Ana Maria, care spune că sunt și multe cazuri de sportivi care nu au așa mult talent, dar care sunt extrem de muncitori și perseverenți.

Dacă tu crezi în tine, chiar dacă nu mai crede nimeni, ai o șansă și ai face bine să profiți de ea. Nu e musai să iasă, dar dacă nu încerci, nici n-o să știi vreodată ce putea ieși.

"Sportul m-a învățat să găsesc soluții, oricare ar fi problema"

În opinia Anei, sportul îți oferă multe lecții pentru viață, cea mai importantă dintre ele fiind găsirea de soluti în orice situație.

“Sportul nostru este considerat un șah în mișcare, deci ai nevoie de un plan, de o strategie. Doar că eu nu țin minte să fi fost două asalturi în care planul să meargă cap-coadă. Întotdeauna trebuie să te adaptezi și cred că cel mai important lucru pe care l-am învățat din sport este să găsesc soluții. Nu mă interesează care este problema, pe mine mă interesează cum găsesc soluția, chiar dacă soluția înseamnă să rezolvi problema pe bucățele mai mici, s-o spargi în mii de părți și apoi să refaci puzzle-ul”, mai explică Ana Maria Popescu.

Din scrimă, Ana a mai învățat să gândească strategic, să anticipeze următoarea mișcare a adversarului.

Pe planșă, nu puteam să mă arunc niciodată cu capul înainte, oricât de novice ar fi fost adversara. Ana Maria Popescu

În opinia Anei, rolul de campion vine la pachet și cu rolul de model, dar pe cel de-al doilea ți-l asumi sau nu, e alegerea ta.

“Eu cred că doar așa putem să-i influențăm pe cei tineri. De exemplu, David Popovici spune că a devenit cel mai bun înotător din lume bucurându-se, distrându-se. Ăsta e mesajul de transmis tinerilor, să nu vadă performanța ca pe o corvoadă sau ca pe o muncă încrâncenată. Aceste mesaje nu mai funcționează. Eu l-am urât pe acest «trebuie» toată viața mea”, mai spune sportiva.

Retragerea din sportul de performanță, una dintre cele mai mai dificile perioade pentru Ana Maria Popescu. "Îmi lipsea obiectivul"

Retragerea din sportul de performanță nu a fost deloc una ușoară pentru Ana Maria, ci din contră.

“În naivitatea mea, am crezut că sunt pregătită pentru că eu singură mi-am ales momentul”, afirmă Ana.

Însă, la doar câteva săptămâni după retragere, în fiecare dimineață, când se trezea, nu înțelegea care e rostul ei pe lume.

“Îmi lipsea obiectivul, pentru că toată viața mea am fost obișnuită să muncesc o perioadă determinată pentru un obiectiv imediat. Că îl îndeplineam sau nu, asta era altă poveste”, mai spune Ana Maria.

Atunci a început să-și aglomereze cât mai mult programul, dar cu cât făcea mai mult, cu atât se simțea mai goală, și au apărut niște episoade foarte puternice de anxietate.

“M-am întâlnit cu viața mea la 30 și ceva de ani și nu știam de unde să mă apuc, ce să-mi placă. Nu știam de unde încep. Salvarea mea a venit atunci când cei de la Federația Română Ecvestră voiau să facă o campanie prin care să promoveze hipoterapia. Și am acceptat imediat, deși nu interacționasem niciodată cu un cal, ba mai mult, mi-era teamă de cai. Și provocarea mare era ca într-o lună să învăț să călăresc. Și iată cum mi-am găsit un obiectiv și m-am reactivat”, mai declară Ana Maria.

Apoi a început job-ul la Comitetul Sportiv Român, unde este și în prezent consilier al președintelui Mihai Covaliu.

Performanțe

JOCURI OLIMPICE

1 aur cu echipa la Rio 2016;

2 medalii de argint individuale la Beijing 2008 și Tokyo 2020.

CAMPIONATE MONDIALE

2 medalii de aur cu echipa, în 2010 și 2011;

2 medalii de argint, una cu echipa, în 2015, și una individuală, în 2018;

3 medalii de bronz, două individuale, în 2002 și 2011, și una cu echipa, în 2013.

CAMPIONATE EUROPENE

7 medalii de aur, una la individual, în 2013, și șase cu echipa, în 2006, 2008, 2009, 2011, 2014 și 2015;

4 medalii de argint, două la individual, în 2008, și în 2016, și două cu echipa, în 2012 și 2013;

2 medalii de bronz, una la individual, în 2011 și una cu echipa, în 2016.

Ana Maria Popescu a fost desemnată cea mai bună spadasină a lumii, în sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021.

