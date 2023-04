Barbie, în regia Gretei Gerwig, a cărui semnătură o cunoaștem mai ales din peliculele „Lady Bird” și „Fetele doctorului March” spune povestea faimoasei păpuși Barbie (Margot Robbie) și a partenerului său Kent (Ryan Gosling). Ei trăiesc în tărâmul Barbie Land, o lume roz, plină de palmieri, de culori vibrante, dar și multă distracție alături de... celelalte Barbie și ceilalți Kent.

Entuziasmul fanilor a crescut la cote maxime în acest zile când a fost publicat trailerul complet al filmului, dar și afișul de promovare. Contul de Twitter @barbiethemovie a postat primele tweet-uri săptămâna aceasta, dezvăluind postere individuale ale distribuției înainte de lansarea trailerului oficial al filmului, care a strâns rapid milioane de vizualizări și peste 170.000 de aprecieri, scrie Forbes.com.

Formatul de afiș al distribuției filmului Barbie a devenit instantaneu un meme, pe măsură ce utilizatorii rețelelor sociale au început să glumească și să construiască replici fictive ale personajelor din film sau din alte producții de mare succes.

Unele postere virale inspirate de Barbie prezintă personajul lui Ashley Tisdale din High School Musical, personajul Miei Goth din Pearl, personajul lui Jennifer Coolidge din The White Lotus și Harry Styles îmbrăcat ca o sirenă.

Există chiar și un generator de selfie. Poți fi alege să fii Barbie sau Kent, pe această platformă.

Take a selfie to become a Barbie (or Ken)! ✨📸 Visit https://t.co/c4OP6u63hR to take a selfie with the #BarbieTheMovie Selfie Generator! pic.twitter.com/aiSN7uIenu— Barbie Movie (@barbiethemovie) April 4, 2023