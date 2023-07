Barbie rulează și în cinematografele românești, fiind distribuit de Vertical Entertainment.

O bună parte a succesului Barbie se datorează operațiunii ”Vara Barbie” lansată de studioul Warner Brother’s. Publicația Variety estimează că peste 150 mil. dolari au fost cheltuiți pentru campaniile de marketing ale filmului. Iată care au fost cele mai răsunătoare dintre acestea:

Cine va căuta zilele acestea numele Greta Gerwig (regizorul filmului), Ryan Gosling și Margot Robbie pe Google va fi întâmpinat cu o explozie de confetti roz.

Spotted this thing from 10 miles away flying over #Malibu today. Is that a.... real life #Barbie Malibu House?? Seems to be. Pink everything... a water slide... floating "KEN" letters. Publicity stunt? Huge Barbie fans? Filming location #BarbieMovie ? Who knows. @kcalnews pic.twitter.com/6x9gEcFoVf