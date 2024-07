Electric Castle 2024: Acces la festival, program pe zile și tot ce mai trebuie să știi despre ediția din acest an

Electric Castle 2024 începe anul acesta pe 17 iulie, la ora 14:00 și se termină pe 21 iulie. Pe scena de la ediția cu numărul 10 a festivalului de la Bonțida (jud. Cluj) vor urca nume mari precum Massive Attack, Bring Me The Horizon, Chase and Status, Sean Paul și Paolo Nutini, Ricardo Villalobos, Rema. Iată tot ce trebuie să știi despre ediția din acest an.

Electric Castle 2024: De unde îți poți ridica brățara

Festivalul se deschide, oficial, miercuri, 17 iulie, ora 14:00. Până în acel moment, participanții pot să rezolve, deja, de la distanță, cea mai mare parte dintre procedurile de acces: brățările pot fi ridicate, fizic, din locații dedicate din București și Cluj-Napoca sau pot fi livrate prin curier. Conectate cu un cont bancar, acestea vor fi „portofelul” de festival al festivalierilor, cea mai practică metodă de plată pentru cei ce nu vor să aibă grija banilor cash sau a cardurilor fizice.

Electric Castle 2024: Cum ajungi la festival

Festivalul se află la aproximativ 30 de km de Cluj-Napoca, în satul Bonțida. Daca nu vei fi cazat în EC Village (camping) sau în Bonțida, poți ajunge la festival cu trenul (trenurile EC sunt cea mai buna variantă), cu autobuzul sau cu mașina.

Cu autobuzul

Participanții își pot achiziționa biletele de tren și autobuz online, mijloacele de transport recomandate pentru a ajunge în Bonțida. Acestea oferă varianta cea mai practică în special pentru cei care se vor deplasa zilnic înspre/dinspre festival, din stațiile amenajate în Cluj-Napoca, la Iulius Mall și Expo Transilvania. Electric Castle a suplimentat cu 25% numărul autobuzelor față de ediția precedentă, timpul maxim de așteptare estimat pentru îmbarcarea fiind de 30 de minute.

Cu trenul

Poți alege să călătorești spre Electric Castle cu unul dintre trenurile EC, care vor pleca de câteva ori pe zi din Gara Mică, Cluj-Napoca. Doar persoanele care vin la Electric Castle vor putea folosi aceste trenuri. Trenul EC va opri în Jucu, de unde, un autobuz dedicat te va duce la festival. Prețul unui bilet este de 35 de lei și acoperă întreaga călătorie Cluj-Bonțida.

Sursa foto: electriccastle.ro

Un bilet de tren costă 25 de lei, la fel și un bilet de autobuz. Biletele pot fi cumpărate online, de AICI.

Electric Castle 2024: Cum faci top-up online (alimentarea brătării cu bani)

Toate plățile din festival sunt "cashless" (nu se utilizează bani cash), fiind efectuate doar cu brățara de festival. Pentru asta, e necesar să îți alimentezi brățara cu bani. O vei putea face înregistrându-ți biletul aici.

Cum faci top-up online pas cu pas:

Loghează-te sau fă-ți cont pe site-ul nostru sau în aplicație; Înregistrează-ți biletul pe platforma Cashless; Adaugă bani.

Acest proces se numește top-up online. Când îți schimbi biletul în brățară, ea va fi conectată automat la contul tău cashless, iar banii încărcați în cont vor fi disponibili și pe brățară. Pentru a putea folosi banii adăugați pe brățară, va fi nevoie să o activezi la orice punct de plată din festival. Odată activată brațara, vei putea vedea suma de bani adăugata pe ea. După fiecare top-up online, va trebui să îți scanezi brățara la orice punct de plată pentru a confirma noul sold.

Odată înregistrate pe platforma Cashless, biletele nu mai pot fi vândute prin platforma de exchange.

Alimentarea brățării se poate face și în festival, la CREDIT POINTS, iar suma maximă care poate fi încărcată în cash este de 2.500 de lei, potrivit informațiilor regăsite pe site-ul oficial al festivalului.

Electric Castle 2024: Stații de apă gratuite

Două stații de hidratare gratuite sunt pregătite pentru zilele caniculare ce se anunță. Festivalierii își pot aduce propriile sticle reutilizabile și sunt încurajați să profite la maxim de zonele umbrite din festival. Punctele de hidratare, scenele și toate activitățile de la EC 10 pot fi găsite pe harta festivalului, disponibilă pe EC app. Tot acolo, participanții își pot crea programul, primind notificări înainte de show-urile lor preferate. Organizatorii pun la dispoziție și un ghid care include toate informațiile necesare pentru o experiență lipsită de griji.

Electric Castle 2024: Line-up, program și schimbări legate de amplasarea scenelor

Massive Attack, Bring Me The Horizon, Chase and Status, Sean Paul și Paolo Nutini, Rema sunt numele mari care vor urca pe scena principală (Main Stage) de la Electric Castle 2024.

Line-up-ul complet poate fi vizualizat AICI.

Programul pe zile poate fi consultat AICI.

Ediția cu numărul 10 a festivalului aduce câteva schimbări în ceea ce privește amplasarea scenelor. Scena Hangar, a doua ca dimensiune și locul preferat de iubitorii concertelor rock live și show-urilor drum & bass, va fi amplasată în apropierea castelului, iar Radio Stage îi preia locul. Drip Stage are o nouă înfățișare, devenind un hub pentru cultura urbană și locul în care participanții pot vedea artiști hip-hop, rap și trap de pe scenele europene, alături de cei locali.

Electric Castle 2024: Numere de urgență

Peste 1.500 de oameni se vor ocupa de siguranța participanților, echipe proprii ale festivalului și ale autorităților. Electric Castle are propriul număr de urgență 0733 070 026 disponibil non stop și 3 puncte de prim-ajutor. Rămâne în vigoare și codul “Angel shot” ce poate fi folosit la orice bar pentru a primi ajutor. Pentru prima dată, în festival pot fi accesate punctele G-Info Spot unde sunt puse la dispoziție informații și resurse pentru siguranță sexuală. MedLife oferă gratuit posibilitatea de testare BTS iar medicii specialiști ginecologi, urologi, psihologi și psihiatrii sunt prezenți, în festival, pentru consiliere, în baza unui program prestabilit.

TOT ce mai trebuie să știi despre festival găsești în ACEST GHID pregătit de organizatori.

Sursa foto: Electric Castle

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: