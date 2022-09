După ce a vizionat primele două episoade al serialului, cel mai bogat al planetei a intrat rapid pe rețeaua lui preferată de socializare, adică pe Twitter, și a scris un mesaj prin care a dat imediat de înțeles că nu-i place cum a ieșit povestea realizată de producătorii seriei de pe Amazon.

„Tolkien se răscolește în mormântul lui”, a spus miliardarul.

La scurt, printr-un alt tweet, Musk a completat mesajul său explicând faptul că nu-i plac în special personajele masculine ale serialului.

„Aproape fiecare personaj masculin de până acum este un laș, un ticălos sau ambele. Numai Galadriel este curajoasă, deșteptă și de treabă”, a scris excentricul miliardar pe Twitter.

