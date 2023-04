Dacă ar fi să lase țara pe mâna unei companii, românii s-ar lăsa conduși de... BMW

Dacă politicienii ar fi înlocuiți de companii la conducerea țării, Românii ar alege ca BMW să fie brandul care conduce țara. A doua opțiune? Adidas. Aceasta este doar una dintre concluziile unui amplu studiu realizat de McCann Worldgroup.

”De ce BMW a fost «aleasă» pentru a conduce România? Probabil și pentru că mașina personală este unul dintre cele mai de preț lucruri pentru noi românii”, spune Andrei Florian, Cultural and Insights Manager în cadrul McCann Worldgroup.

BMW este constant în top 10 cele mai vândute mărci auto din România, atunci când vorbim de mașini noi. Pe piața de second hand, BMW este chiar mult mai popular, adesea luptându-se cu Volkswagen pentru supremație. Popularitatea mașinilor BMW la mâna a doua aduse din Germania este evidențiată și de datele Autovit, care arată că anul trecut au existat peste 32.000 de anunțuri de vânzare BMW, comparativ cu 40.000 în cazul Volkswagen.

Mai mult decât atât, brandul BMW figurează constant pe primul loc într-un top al ”sănătății digitale” din România, realizat de Digitas România. Sectorul auto are unele dintre cele mai mari investiții în advertising și atrage și cele mai multe reacții de la utilizatori. Chiar dacă BMW este mai mereu pe locul 1 în Digital Health Index, notorietatea brandului este datorată în primul rând discuțiilor generate de utilizatori pe forumuri, sau de anunțurile de vânzări auto, și mai puțin de faptul că BMW ar pompa bugete imense în advertising.

Europeni ar înlocui politicienii cu Google

Dacă românii s-ar lăsa conduși de BMW, la nivel european Google este brandul cel mai des adus în discuție de utilizatorii puși să aleagă o companie care ar putea să înlocuiască clasa politică, mai arată studiul The Truth About New Europe, realizat de McCann Worldgroup.

”Cum ar arăta un continent European condus de Google? În viziunea participanților, am fi mult mai supravegheați și monitorizați în timp real, marile legi și reforme ar fi decise de oameni dar AI-ul ar scrie efectiv legile și le-ar implementa, am avea un transport foarte avansat și am avea o viață hibrid, în care realitatea augmentată ar avea un rol mult mai mare”, spune Rodney Collins, Executive Vice-President și Global Head of Human Sciences.

Românii se cred victime. Ce ne îngrijorează? Războiul, corupția și schimbările climatice

În concordanță cu media europeană, 50% dintre români își fac griji că nu vor putea oferi suficientă hrană familiei. La o scară mai mare, cel mai mare procent de creștere din 2018, în privința a ceea ce îi îngrijorează pe români, s-a înregistrat ca fiind frica de schimbări climatice; procent care aproape s-a dublat, ajungând în top 3 griji ale românilor.

Realitățile economice dure au schimbat viziunea românilor cu privire la ceea ce ar trebui să fie UE ca instituție: de la un procent de 54%, care considera, în 2018, că aceasta ar trebui să reprezinte valorile reale, la 63%, care acum consideră că UE ar trebui să se axeze pe îmbunătățirea economiei. În plus, 70% dintre români consideră că „Europa trebuie să găsească o alternativă la capitalism”.

Românii sunt unii dintre europenii cei mai neumlțumiți de raportul dintre taxele pe care le plătesc și calitatea vieții pe care o obțin în schimb. Mai exact, doar 28% dintre români sunt de acord cu faptul că taxele plătite reprezintă un preț corect pentru calitatea vieții pe care o au. Pe primul loc la acest capitol se află Finlanda, cu un procent de 67%, urmat de Marea Britanie și Franța cu procente de 60%, respectiv 54%.

O altă statistică îngrijorătoare este că majoritatea tinerilor Generației Z din România cred că, în viitor, vor fi nevoiți să părăsească Europa pentru a avea o viață mai bună.

Mai mult ca orice altă națiune care a participat la studiu, românii cred că țara noastră joacă rolul ”victimei” dar și a unei țări care se ocupă de ”vindecarea” altor state.

Care sunt așteptările de la branduri?

Mai mult decât omologii lor europeni, românii atribuie brandurilor mai multă responsabilitate decât lor înșiși. 92% dintre români cred că liderii de business ar trebui să fie la fel de responsabili în fața publicului precum liderii politici. De asemenea, 83% dintre români se așteaptă de la companii să coopereze mai mult pentru a rezolva problemele în mod eficient, decât să concureze pentru a crește productivitatea și inovația.

Și nicăieri această așteptare nu este mai evidentă decât în ​​rolul brandurilor de a proteja planeta. Mai mult decât în ​​orice altă țară europeană, românii consideră că cea mai mare responsabilitate în inversarea schimbărilor climatice o au brandurile, mult mai mult decât guvernele și „oamenii obișnuiți” (52%, față de o medie europeană de 43%).

„O tremie dintre români se declară îngrijorați de schimbările climatice, în linie cu media europeană, iar 85% nu văd viitorul mediului de business fără o economie circulară. Cu toate acestea, se așteaptă ca schimbarea să vină din partea brandurilor, asupra cărora pun cea mai mare responsabilitate. Dincolo de sfaturi, acțiunile concrete devin o reală oportunitate pentru branduri ca să își dovedească valoarea adăugată pe care o aduc consumatorilor”, spune Andrei Florian.

Românii sunt foarte încrezători în puterea tehnologiei. 63% dintre ei sunt de acord că „oamenii își pot îndeplini adevăratul potențial doar cu ajutorul tehnologiei”, comparativ cu 50% dintre europeni, și au mai multă încredere în inteligența artificială decât restul Europei; 41% fiind dispuși să lase calculatorul să ia mai multe decizii zilnice în locul lor, comparativ cu doar 34% dintre europeni. Totodată, românii simt o conexiune mai puternică cu comunitățile lor online decât restul Europei, doar 5% spunând că nu aparțin unei comunități online, comparativ cu media europeană de 18%.

În ceea ce privește spiritul întreprinzător, în timp ce 54% dintre europeni ar înceta complet să lucreze dacă ar putea (chiar 69% în cazul Marii Britanii), doar 36% dintre români ar face acest lucru. În plus, 48% dintre români aleg să facă mereu lucruri noi, chiar dacă aceasta înseamnă să lucreze pe contracte pe termen scurt.

„McCann România este în ”The Business of Creative Excellence”. Asta înseamnă că punem la treabă această creativitate ‘radicală’ specifică nouă, ca să venim cu soluții inovatoare care rezolvă nevoile de business ale clienților într-un mod eficient și surprinzător. De exemplu, conform studiului, românii își doresc ca Europa să fie un lider global în turism, mai mult decât toți ceilalți europeni. O astfel de soluție este campania ‘The Most Beautful Dental Clinic’, dezvoltată împreună cu ANAT și SSER”, declară Cătălin Dobre, Co-CEO & Chief Creative Officer, McCann Worldgroup Romania.

Studiul The Truth About New Europe 2023 a fost întreprins pe baza unui eșantion de 12.000 de cetățeni europeni și a unor interviuri aprofundate cu peste 60 de experți, dintr-o gamă largă de industrii, companii și instituții, inclusiv CEO, CMO, futuriști, jurnaliști și academicieni.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: