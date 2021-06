Relaxarea restricțiilor adoptate în perioada pandemiei și mult așteptata revenire la normalitate începe să se vadă și în piața de publicitate, în special când vine vorba de interacțiunile utilizatorilor, care scad deși brandurile investesc mai mult de la o lună la alta, subliniază Alexandra Caciur, Head Of Data & Business Intelligence la Digitas România. Practic, după un an de restricții, românii preferă să iasă mai mult în oraș sau la iarbă verde, în vreme ce telefonul și laptopul pierd teren.

”Deși brandurile investesc mai mult de la o luna la altă, interacțiunile scad. Este un comportament natural, de an perfect obișnuit, asemănător cu cel de dinainte de pandemie. Însă, mai interesant decât să avem încă o confirmare că revenim la normal este faptul că, odată cu Digital Health Index, avem o perspectiva macro și pe vertical - și aici avem câteva variațiuni, specificități care încă se echilibrează post-pandemie”, a declarat Alexandra Caciur.

Digital Health Index (DHI) este un instrument de măsurare a sănătății brandurilor în digital lansat recent de către Digitas România.

Alexandra Caciur spune că, intuitiv, vara anului 2021 ar trebui să arate ca vara oricărui an de dinaintea pandemiei COVID-19: românii ar urma să reducă din timpul petrecut online în favoarea offline-ului (terase, city trips, concedii). Drept urmare, în perioada verii, Digitas nu recomandă în general clienților o activitate intensă pentru produsele nesezoniere și nu încurajază activarile ce depindeau de interacțiuni.

”Ce observăm din datele înregistrate pe cele 7 categorii din digitalhealthindex.ro în 2021:

Citeste si: Publicis România lansează agenția de soluții de date Digitas

Zona de earned (bloguri, forumuri, comentarii din rețelele sociale) a avut o scădere bruscă în februarie (pe 25 ianuarie, au apărut măsurile de relaxare legate de terase, teatre și cinematografe) și are un ușor trend crescător în martie și aprilie, însă nu este la nivelul sezonului rece, este încă cu aproximativ 25% mai redusă.

(bloguri, forumuri, comentarii din rețelele sociale) a avut o scădere bruscă în februarie (pe 25 ianuarie, au apărut măsurile de relaxare legate de terase, teatre și cinematografe) și are un ușor trend crescător în martie și aprilie, însă nu este la nivelul sezonului rece, este încă cu aproximativ 25% mai redusă. Zona de paid (ads, articole plătite în digital) crește treptat, cu aproximativ 10% în fiecare lună, din ianuarie până în aprilie”, menționează Alexandra Caciur.

BMW, în topul sănătății digitale din România, chiar dacă un motor al creșterii este ”Second Hand”

În cea mai recentă ediție a topurilor Digital Health Index, BMW a ocupat prima poziție în clasamentul realizat pentru sectorul Auto, urmat de Audi și Nissan.

Auto este categoria cu cele mai mari investiții în advertising și este totodată categoria care atrage și cele mai multe reacții de la utilizatori. BMW s-a aflat constant pe locul 1, din ianuarie până în aprilie, însă, contrar așteptărilor, scorul cel mai mare din DHI provine din forumuri și din vânzările auto Second Hand, nu din paid, BMW fiind chiar sub media categoriei la nivel de bugete investite.

Un brand poate fi pe primul loc din categorie și dacă nu e cel mai mare investitor, și fără giumbușlucuri virale. Citeste si: Mindshare a preluat contul de media planning și buying al OMV Petrom - Alexandra Caciur, Digitas România -

”Am avut recent o dezbatere în agenție cu experții noștri de brand… is this brand health chiar dacă nu se cumpără mașinile noi? Yes, it is! Oamenii sunt pasionați de acest brand și, în toate locurile în care există discuții, sentimentul este pozitiv. Sănătatea digitală crește atunci când un brand acoperă cât mai multe arii din online (cantitate) și atunci când el este bine primit peste tot de către consumatori (calitate)”, spune Alexandra Caciur.

Ea adaugă faptul că adesea agențiile fac strategii de conținut și de optimizare a mixului canale, lucru ce implică poate doar campanii, și care au efect (activări, promoții, giveaways), însă care sunt efemere.

”De și mai multe ori gândim dinspre brand și mai puțin dinspre consumator. Consumatorii noștri petrec timp și în search, și în comunități aferente intereselor lor, și pe forumuri, și în grupuri, urmăresc influencers. În aceste locuri se și exprimă, sunt mai vocali decât în zonele owned by brands. Și, de și mai multe ori, lăsăm asset-urile digitale ale clienților în răspunderea lor și nu integrăm always-on-ul cu sprinturile de comunicare. Aș vrea să punctez aici că SEO, Google Locations, secțiunile de content din website-uri au o importanță la fel de mare, uneori poate și mai mare decât campaniile”, afirmă reprezentanta Digitas România.

Citeste si: Amendă de 220 de mil. de euro pentru Google în Franța: care sunt...

Care sunt brandurile care vor apăsa accelerația comunicării vara aceasta? Cine reduce bugetele?

Din punct de vedere al investițiilor în media pe toate canalele, sectoarele auto, retail, soft drinks sunt așteptate să fie pe creștere în următoarele luni, în vreme ce farmaciile, clinicile, precum și sectoarele finance și telecom sunt în scădere ușoară.

”Din punct de vedere al prezenței în digital pe tot ce înseamnă .ro și social media, se păstrează aproximativ aceleași trenduri, cu două excepții impactate de pandemie: telecom (efect al creșterii mobile-ului în pandemie) și clinici și farmacii (teste COVID etc). Apoi, scalând cu Digital Health Index, brandurile care vor urca în top în următoarea perioadă vor fi cele care vor avea: conținut de tip storytelling, comunicare nativă în comunități sau pornirea propriilor comunități, parteneriate de content integrat natural cu interese consumatorilor, smart use influencers, o varietate mai mare de canale earned în mixul de comunicare. Și, ca să închid frumos cercul, acestea sunt și recomandările oferite de noi advertiserilor în perioada de tranziție către o lume fără cookies”, a concluzionat Alexandra Caciur.

Sursa foto: Shutterstock

Despre autor Ionuț Sișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-sef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: