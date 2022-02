Carrefour adoptă Digital Health Index Dashboard, instrument de monitorizare a prezenței în digital

Carrefour România a demarat un parteneriat cu Digitas România, retailerul adoptând Digital Health Index Dashboard, un instrument care monitorizează și analizează prezența în mediul digital a unei companii.

Decizia Carrefour vine în contextul în care brandurile duc lupte decisive în mediul online, loc în care clienții interacționează liber, direct și neîncetat cu ele.

Digital Health Index Dashboard integrează și monitorizează în timp real prezența digitală a întregii categorii de retail din multiple surse de informații, precum: motoare de căutare, canale sociale, bloguri, forumuri, presă - surse care, până acum ceva timp, erau calculate separat.

Scopul acestui dashboard este de a agrega date recente și clare despre întregul univers digital al brandului și al competitorilor acestuia, dar și de a permite optimizări.

În plus față de zona de comunicare earned, Digital Health Index Dashboard implică monitorizarea automatizată a zonei de media, dar și lumea asset-urilor digitale. Din punct de vedere tehnic, această automatizare a apelat pentru prima dată la AIQ Connectors, un sistem nou Data Intelligence, ce reduce substanțial timpul de extracție și de procesare a datelor.



Având în vedere că strategia de comunicare Carrefour are o importantă componentă digitală, parteneriatul cu Digitas devine unul strategic. Începând cu anul trecut, compania derulează o serie de show-uri și platforme digitale prin care își promovează programele și produsele de referință, sub formă de infotainment. Câteva exemple includ seriile „Poftim Știință” - unde fiecare episod este centrat pe câte o categorie de produse, promovându-se alimentația sănătoasă și „Cu Susu’n Jos”- care urmărește viața familiei Măruță, surprinsă în momente amuzante.

„Ne dorim să avem un limbaj comun cu publicul, de la referințe relevante din universul cotidian la glume bune. Tocmai de aceea, dacă ar fi să rezum strategia digitală Carrefour în câteva cuvinte, acelea ar fi 'ne privim din perspectiva publicului', o strategie esențială din punctul nostru de vedere pentru a construi contentul pe care ni-l dorim. Iar pentru a pune în practică această strategie este simplu: avem nevoie de date. Parteneriatul cu Digitas ne ajută să avem o imagine unitară a unor date brute, colectate din toate platformele pe care suntem prezenți și astfel să privim întregul puzzle, dincolo de piesă cu piesă. Desigur, efectul este cascadat, iar această perspectivă macro ne permite nu doar să ne atingem curajosul obiectiv de a aborda campaniile din perspectiva de public, ci și să ne eficientizăm bugetele și mixul de comunicare”, a declarat Nicoleta Baicu, Head of Digital & E-commerce Marketing în cadrul Carrefour.

„Cel mai important lucru nu este să construiești un instrument, ci să poți răspunde unei nevoi de business cu un instrument relevant. Carrefour a avut încredere să ne povestească despre planurile digitale super ambițioase și despre impactul lor în business, astfel am construit ÎMPREUNĂ un instrument care să ajute la îndeplinirea obiectivelor. Așa că iată-ne niște luni mai târziu cu un plan comun, pe cea mai dinamică categorie din piață, susținuți de inovație pe toate palierele, suflecându-ne mânecile să lucrăm într-un parteneriat în care toate eforturile noastre servesc zona de business”, menționează Alexandra Caciur, Head of Data & Business Intelligence în cadrul agenției Digitas.

