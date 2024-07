Nicki Minaj nu mai vine la SAGA. S-a ”speriat” de protestele contabililor

Artista Niki Minaj, principalul headliner al festivalului SAGA, a anunțat că nu va mai urca pe scenă în această seară (duminică, 7 iulie) din cauză că se teme de protestele care au loc în România.

Protestele la care ea face referire sunt însă programate să aibă loc luni, 8 iulie și au loc la o depărtare considerabilă de locația festivalului SAGA, programat să se desfășoare la Romaero (Aeroportul Băneasa).

”Din motive de îngrijorare pentru bunăstarea echipei noastre și a mea, am fost sfătuită de echipa mea de securitate să nu mă deplasez la festivalul din România din această seară din cauza problemelor de siguranță legate de protestele din zonă. Aștept cu nerăbdare să vă văd pe toți cu altă ocazie. Ca mamă, trebuie să mă asigur că iau decizii corecte pentru ca eu să ajung acasă la fiul meu și pentru ca echipa mea să ajungă acasă la familiile lor.

Nu cred că ar trebui să ignor sfaturile echipei mele de securitate în acest moment. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru înțelegere și sprijin.

Sunt foarte încântată să-mi văd fanii vinerea aceasta la Londra pentru un alt spectacol foarte special la Wireless Festival”, a scris Niki Minaj pe Twitter.

