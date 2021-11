De ce să ne împrumutăm într-o perioadă cu inflație în creștere?

Parcurgem la nivel global o perioadă cu inflație în creștere care are șanse să continue și anul viitor în contextul în care economiile globale performează peste așteptări. Revenirea economică post-lockdown Covid19 a surprins planeta și a pus sub presiune oferta de materii prime, inclusiv petrol și gaze, cât și lanțurile de aprovizionare globale. Există premise ca această situație să se normalizeze, însă, în același timp, ca inflația să rămână la niveluri peste cele înregistrate înainte de pandemie.

Este important de spus că inflația reprezintă creșterea generalizată a prețurilor și nu este un fenomen care poate fi influențat de noi la nivel personal. Noi putem însă să reacționăm prin deciziile pe care le luăm.

Așteptările legate de dobânzi, sunt ca acestea să crească către nivelurile pre-pandemie. E normal să se întâmple acest lucru, în contextul în care economiile globale performează bine. Nu e un lucru care să ne sperie - deoarece economiile lumii vor continua să crească și cu dobânzi peste nivelurile de azi.

Creditarea ipotecară este și anul acesta în creștere și trebuie să ne obișnuim cu această dinamică. Economia României crește, generează bunăstare și locuri de muncă bine plătite - asta încurajează populația și îi permite să-și contracteze un credit. Creditele sunt rezultanta joburilor bine plătite.

În același timp, se consolidează cererea de locuințe noi de bună calitate, fie că am avut un apartament vechi de tip social din anii '80 și vrem să ne îmbunătățim spațiul locativ, fie că suntem la prima achiziție a unui apartament. Este un fenomen planetar și România se integrează din ce în ce mai mult în acest trend.

Cand ne referim la celebrul credit ipotecar și achiziția unei locuințe, există două componente de oportunitate care sunt interconectate. Prima este legată de costul finanțării - dobânda creditului ipotecar, iar a doua este aprecierea de capital a apartamentului sau, altfel spus, investiția în apartament care se constituie ca o asigurare față de inflație.

Spre exemplu, am un cost de finanțare de 5% la un credit ipotecar și am o inflație medie anul acesta de 5% - costul meu real este zero. Într-un scenariu conservator, la toate acestea se adaugă o apreciere medie a prețului apartamentului de 5% (istoric, este în linie sau depășește creșterea economică) care are toate șansele să acopere inflația.

O perioadă de transformări. De ce ne împrumutăm?

Totuși, primesc frecvent următoarea întrebare: inflația mai mare generează noi incertitudini, cum iau decizii la nivel personal sau pentru familia mea?

Citeste si: Vasilescu (BNR) spune că doar câteva scumpiri au stricat media...

Noi, ca societate, ne dorim constant să creștem și să ne dezvoltăm. Un exemplu în acest sens sunt economiile dezvoltate care caută și găsesc constant soluții pentru a genera creștere. Și la nivel personal există aceeași dinamică: ne împrumutăm pentru a crește!

Cel mai important aspect legat de credit este obiectivul pe care îl ai cu acei bani. Produsele de creditare în cazul persoanelor fizice sunt mijloace prin care accelerezi dezvoltarea personală sau a familiei.

Recomandarea mea e să căutăm evoluția la nivel personal: educație, dezvoltare personală, sport, implicare în comunitate, familie și dezvoltarea ei. Atunci când ai obiective atât de clare și motivate pe termen lung, e ușor sa iei decizii legate de felul cum le finanțezi.

Toate produsele de credit sunt menite să ajute ori să accelereze dezvoltarea personală, fie că vorbim de carduri de credit pentru a opera cheltuielile zilnice sau pentru călătorii, fie că vorbim de un credit pentru a dezvolta o afacere, sau pentru educație, sau pentru o mașină care să ne asigure mobilitatea personală, sau a unei viitoare afaceri și în final pentru o locuință care să ofere familiei un cadru locativ mai bun.

Citeste si: Black Friday bancar: Ce oferte are UniCredit Bank

Concluzia este că produsele de creditare sunt ideale atunci când sunt folosite productiv pentru că ele ne ajută să facem salturi de dezvoltare clare în viețile noastre. Finanțarea aduce dezvoltare.

Editorial scris de Andrei Perianu, co-fondator și COO al Bankata.ro.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Andrei Perianu este co-fondator și COO al Bankata.ro, platforma digitală și independentă de agregare completă a produselor financiare. Andrei Perianu are peste 10 ani în sistemul bancar, a activat în cadrul Citibank și Raiffeisen Private Banking, ca Wealth Manager. Mai multe articole scrise de Andrei Perianu »

Te-ar putea interesa și: