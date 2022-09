CEC Bank lansează cardul multicurrency prin care clienții au acces direct la conturi în zece valute și pot face plăți la comercianți și retrageri fără comisioane și costuri asociate schimbului valutar.

Cardul de debit pentru persoane fizice Visa Multicurrency poate avea asociate până la zece conturi: în lei, euro și alte valute și are zero comision de administrare și retragere de la bancomatele din România și Uniunea Europeană. În plus, se oferă retrageri gratuite de la orice bancomat din lume în limita a 1000 lei/lună și acces gratuit la aplicația CEC.

Cardul poate fi alimentat prin transferuri în lei sau în valută, dar și prin depuneri în lei și euro la bancomatele multifuncționale (MFM) CEC Bank. În cazul unor plăți sau retrageri în valută, dacă există disponibil în contul în valuta respectivă (eg euro sau lire sterline), tranzacția se va realiza direct în acea monedă, fără costuri asociate conversiei valutare.

Cele 9 valute străine care pot fi asociate cardului de debit VISA Multicurrency fără comisioane suplimentare de deschidere și administrare cont sunt euro, dolari SUA, dolari canadieni, lire sterline, franci elvețieni, coroane daneze, coroane suedeze, forinți sau zloți.

”Cardul Multicurrency răspunde unor nevoi clare pe care le-am identificat în piață: românii care călătoresc sau fac cumpărături online din străinătate și vor să evite costurile asociate conversiilor valutare sau retragerilor de numerar, dar și românii care lucrează în străinătate și trimit bani acasă familiei”, a declarat Bogdan Neacșu, Director General al CEC Bank.

Cardul Visa Multicurrency poate fi ridicat din orice sucursală CEC Bank, dar și online.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luminița Mîndrilă a lucrat anterior la Hotnews.ro și Aleph News, iar în prezent acoperă domeniul finanțe-bănci în cadrul Wall-Street.ro. Mai multe articole scrise de Luminița Mîndrilă »

Te-ar putea interesa și: