Fine Living: Cum poți să primești cashback atunci când plătești cu un card premium Mastercard

Mastercard împreună cu wall-street.ro au demarat proiectul Fine Living prin care vom explora împreună piața bunurilor și serviciilor premium din România. Proiectul editorial, în care vom spune povestea brandurilor premium din România, vine la pachet cu lansarea programului de cashback automat Mastercard Premium Collection prin care clienții care dețin un card premium Mastercard pot să primească cashback de până la 15% la comercianții înrolați în program.

Mastercard Premium Collection este primul program de cashback automat al companiei, dedicat segmentului Premium din România. Inițiativa a demarat în luna mai 2023 cu un număr de aproximativ 50 de comercianți înrolați în platformă, dar a avut o evoluție rapidă. Conform Elenei Dincă, Head of Sales for Financial Institution Merchants and Government Segment în cadrul Mastercard, compania se așteaptă ca până la finalul anului să aibă un număr de peste 100 de comercianți înrolați în program.

„Atunci când am lansat programul Mastercard Premium Collection, aveam înrolați 50 de comercianți. Ne place să credem că este un program viu pe care îl vom îmbunătăți de la o săptămână la alta, asta pentru că în iulie am avut deja peste 70 de comercianți parteneri. Mizăm ca până la finalul anului să avem înrolați 100 de comercianți”, a declarat Elena Dincă.

Conform reprezentantului Mastercard, beneficiul principal al comercianților înrolați în platformă este acela de fidelizare a clienților care „le trec pragul”, atât offline cât și online. În acest fel, Mastercard sprijină comercianții în îmbunătățirea experienței de cumpărare, oferind avantaje personalizate deținătorilor de carduri din segmentul premium local.

Cum poți să primești cashback atunci când te bucuri de servicii premium

Proiectul editorial Fine living are loc în contextul lansării Mastercard Premium Collection, primul program de cashback automat al Mastercard, dedicat segmentului Premium din România, care conectează posesorii de carduri la o rețea națională de peste 70 de parteneri dintr-o gamă variată de domenii. TEILOR, Nike, Sabon, FREYWILLE, Max Mara, Mamizza și M60, Le Bistrot Français, La Finca by Alioli și Zăganu sunt doar o parte dintre partenerii atent selectați, dintr-o varietate de domenii și arii de interes pentru consumatorii locali: de la fashion, beauty și bijuterii la delicii culinare & restaurante, precum și home & deco.

Pentru a beneficia de cashback de până la 15% la comercianții din program, posesorii de carduri Mastercard Gold, Platinum, World și World Elite, destinate persoanelor fizice și emise în România, au de parcurs următorii pași:

Crearea unui cont de utilizator pe platforma www.priceless.com;

de utilizator pe platforma www.priceless.com; Înrolarea unui card premium eligibil pe pagina programului Mastercard Premium Collection;

pe pagina programului Mastercard Premium Collection; Achitarea produselor sau serviciilor de la partenerii Mastercard, cu cardul Premium înrolat.

de la partenerii Mastercard, cu cardul Premium înrolat. După îndeplinirea acestor pași, deținătorii de carduri Premium vor primi banii înapoi pe cardul cu care au efectuat plata în rețeaua de comercianți parteneri, conform coordonatelor ofertei comerciale. Nu este necesară rezervarea prealabilă a ofertelor sau specificarea tipului de card folosit pentru plată. Un deținător de card poate înscrie oricâte carduri de debit sau de credit eligibile în programul Mastercard Premium Collection pentru a beneficia de cashback atunci când plătește cu orice card înrolat cu succes.

