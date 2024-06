Cine garantează banii din conturi: Pentru fiecare bancă, românii sunt acoperiți până la suma de 100.000 de euro

Banii din conturile curente sunt garantați exact ca cei din depozitele bancare, mai mult decât atât, exista situatii in care se acorda un nivel suplimentar de garantare pentru banii care provin din vânzarea de imobile, din indemnizatii de pensionare, disponibilizare, căsatorie, divorț, deces, invaliditate, indemnizații de asigurare, compensatii pentru daune rezultate din infractiuni sau pentru condamnari pe nedrept. Acesti bani sunt garantați daca se atinge și/sau se depășeste limita de 100.000 de euro.

„Banii depuși în contul unei bănci, atat de catre persoane fizice, cat si de catre persoane juridice, fie că vorbim de depozite sau de conturi curente sunt garantati de FGDB în limita a 100.000 de euro per cont, per bancă. Exemplu: să presupunem că o persoana fizică sau juridică are un cont curent sau un depozit la o bancă în valoare de 100.000 de euro, asta inseamna ca banii din contul curent sau depozit sunt garantați . Dar dacă această persoana fizică ori juridică tranzactioneaza o vanzare de imobil in valoare de 180.000 de euro, deci în acest cont persoana respectiva va avea 280.000 de euro. Ceea ce este important de mentionat esta ca suma de 100 000 euro în plus fata de suma initiala de 100 000 euro, este garantata, restul de 80 000 euro, pentru a beneficia de garantare, persoana trebuie sa constituie un depozit sau sa deschida un cont la o alta banca. Garantarea noii sume, de peste 100.000 de euro este pentru o perioada de 12 luni”, explică Valentin Anghel, fondator AVBS Broker de Credite.

Banii depusi in conturile bancare sunt în siguranță, indiferent de banca la care persoanele fizice sau juridice au conturi, fie că banca are sediu în România, fie că nu.

Câți bani primești în România dacă banca ta dă faliment

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) este o instituție care oferă o protecție a banilor din bănci. Acest fond garantează că, în situația în care o bancă nu mai poate restituii banii deponenților, va despăgubii suma datorată, în limita sumei de 100.000 de euro.

Dacă o bancă din România ar intra în imposibilitatea de a returna banii deponenților, autoritatea care ar trebui să îi despăgubească este Fondul de Garantare al Depozitelor Bancare din România. Prima diferență în ceea ce privește fondul de garantare american și cel românesc este suma de bani pe care o poate garanta, respectiv 100.000 de euro în România și 250.000 de dolar în America.

Cu toate că după numele instituției am crede că acești bani pot fi recuperați doar în cazul în care aceștia au fost ținuți într-un produs financiar de tip depozit, FGDB asigură faptul că fondul garantează pentru toți banii din bancă. În acest mod, chiar dacă banii sunt ținuți într-un cont curent, în unul de economii sau într-un depozit, în cazul unui faliment veți primi sumele deținute până la echivalentul în lei a 100.000 de euro.

Cât de repede primești banii înapoi și ce se întâmplă dacă banca la care ai cont nu face parte din acest fond?

Conform FDGB, toate băncile sunt obligate să participe la o schemă de garantare a depozitelor. În cadrul FDGB participă 23 de bănci comerciale din România și Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP (Banca Centrală şi băncile cooperatiste afiliate).

În cazul în care banca care a dat faliment face parte din FGDB, banii vor fi restituiți în cel mult 7 zile lucrătoare de la data la care depozitele au fost declarate indisponibile, conform fondului. Actele necesare pentru a încasa banii sunt disponibile AICI.

Conform reprezentanților FDGB, în cazul în care banca nu face parte din acest fond, schemele de garantare din UE sunt obligate să restituie banii în 10 zile lucrătoare.

„Directiva 2014/49/UE a Parlamentului European privind schemele de garantare a depozitelor (SGD) prevede cadrul general aplicabil schemelor de garantare din Uniunea Europeană. Conform acesteia, termenele de rambursare sunt reglementate după cum urmează: 10 zile lucrătoare, începând de la 1 ianuarie 2021 până la 31 decembrie 2023”, au declarat reprezentanții FDGB pentru wall-street.ro.

