Contul @realdonaldtrump de pe Twitter a fost cazut timp de 11 minute. Trump are 41,7 milioane de urmaritori pe reteaua americana, si nu a comentat pe marginea problemei.

Acest incident a reaprins discutii privind securitatea online, si, in particular, a contului presedintelui SUA, specialisti in securitate subliniind ca ar putea fi destul de usor spart si potentiali atacatori sa posteze in locul Presedintelui.