OMV Petrom raporteaza pentru primele 9 luni din acest an un profit net de 1,85 miliarde lei, de peste doua ori mai mare decat cel inregistrat in perioada similara din 2016, in contextul cererii crescute pentru combustibili si vanzarilor mai mari. Rezultatul nu ia in calcul insa impactul supraaccizei la combustibil, care a fost reintrodusa de la 1 octombrie, urmand ca efectele acestei masuri sa se reflecte in rezultatele pe T4.

“In T3/17, am inregistrat inca un trimestru cu indicatori macroeconomici favorabili care au sustinut cererea pentru produsele noastre si volumele de vanzari mai mari. Am beneficiat de cresterea cotatiilor la marfuri si de marje de rafinare foarte solide. In plus, am continuat disciplina stricta a costurilor in vederea imbunatatirii pozitiei competitive pe piata si am facut progrese in privinta proiectelor de investitii", a spus Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom. Astfel,...