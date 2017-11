Sphera Group (SFG) a debutat pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) cu o crestere de 15,8% fata de pretul stabilit in IPO, desi in piata pretul cerut in oferta publica initiala nu a fost considerat unul tocmai mic. Circa 65% din actiunile SFG vandute in IPO au fost achizitionate de investitori institutionali straini.

Actiunile operatorului KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania au inchis joi la un pret de 33,6 lei, semnificativ peste nivelul de 29 lei/actiune stabilit in IPO. La pretul din IPO, indicatorul P/E (price-earnings ratio) al Sphera era de 22, in conditiile in care media inregistrata la nivelul BET, indicele care urmareste cele mai tranzactionateactiuni de pe bursa, se situa la aproximativ 12.

“Nu este un motiv punctual pentru care actiunile Sphera cresc. De ce cumpara investitorii acum Sphera mai scump decat in IPO? Din simplul motiv ca actiunea a intrat pe un trend pozitiv si toata lumea e optimista. Avand in vedere ordinele care sunt acum in piata (n.red. joi), se poate spune ca si acum, ca si in IPO, majoritatea celor care tranzactioneaza Sphera sunt investitori institutionali”, spune Simion Tihon, broker in cadrul firmei de intermediere financiara Prime Transaction.

IPO-ul Sphera a avut o valoare totala de 324 mil. lei, oferta fiind vanduta in proportie de 95% catre investitorii institutionali si in proportie de doar 5% catre micii investitori romani, care in absenta unui discount la subscriere nu s-au grabit sa plaseze ordine. Intervalul de pret in care s-au putut face subscrieri a fost cuprins intre 25 si 33 lei/actiune.

Se pare ca mesajul potrivit caruia Sphera isi doreste o crestere foarte puternica in ultimii ani si ca ofera 100% din profit sub forma de dividende nu a ajuns prea bine la investitorii de retail Bogdan Campianu, Woo&Co

“Stiu ca au existat discutii in piata referitoare la inexistenta discountului pentru investitorii de retail, insa in urma feedback-ului pe care l-am avut ca urmare a intalnirilor preliminare cu investitorii institutionali, va pot spune ca discountul nu avea niciun sens. Se pare ca mesajul potrivit caruia Sphera isi doreste o crestere foarte puternica in ultimii ani si ca ofera 100% din profit sub forma de dividende nu a ajuns prea bine la investitorii de retail”, a declarat Bogdan Campianu, managing partner Wood&Co, firma de brokeraj care alaturi de Raiffeisen Bank si Alpha Finance au intermediat IPO-ul.

Campianu a mai adaugatat ca “nu au existat emotii” cu privire la inchiderea cu succes a ofertei, 65% din actiuni fiind cumparate de investitori straini din tari precum Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Cehia si Croatia.

Mark Hilton, Sphera Group: Dublam numarul restaurantelor in 5 ani. Investitii anuale de 10-12 mil. euro

Sphera mizeaza pe dublarea numarului de restaurante la circa 240 de unitati intr-un interval de timp de cinci ani. In afara de unitatile din Romania, compania a deschis doua restaurante KFC in nordul Italiei si urmeaza sa mai inaugureze inca unul anul viitor la Torino.

Pe plan local, Sphera tocmai a deschis doua unitati KFC – in centrul Vechi din Bucuresti si in Oradea si are in plan noi restaurante Taco Bell.

“Pana la finalul acestui an vom deschide un nou restaurant Taco Bell in Mega Mall, din Capitala, iar anul viitor vom inaugura alte trei locatii in tara. (…) Lansarea restaurantului Taco Bell din Mall Baneasa a reprezentat un succes incredibil, cu un numar urias de clienti care au asteptat rabdatori la coada pentru a se bucura de produsele fantastice pe care le servim”, a declarat Mark Hilton, CEO Sphera Group. “In cinci ani vrem sa dublam numarul restaurantelor din portofoliu (n.red. toate brandurile), un plan ambitios care presupune investitii anuale de circa 10-12 mil. euro”, a mai adagat Mark Hilton.

Seful Sphera Group spune ca listarea pe Bursa de Valori Bucuresti a fost mereu prima optiune, singura alternativa fiind Bursa din Varsovia.

Am fi putut poate merge la Varsovia, dar suntem o afacere romaneasca si suntem mandri de acest lucru, asa ca listarea pe BVB a fost solutia. Bursa de Valori Bucuresti reprezinta o oportunitate excelenta pentru antreprenori sa isi dezvolte afacerea Mark Hilton, Sphera Group

Pe Bursa de Valori Bucuresti s-au listat in ultimele 12 luni companiile Medlife, Digi Communications, Aages Targu-Mures, Transilvania Broker si Sphera Group, in conditiile in care din 2014 nu mai existase niciun IPO in piata locala.

Potrivit vicepresedinteului ASF Mircea Ursache, Autoritatea a primit alte doua solicitari de aprobari de prospecte in vederea listarii unor societati.

