Sphera Group, companie care administreaza restaurante sub brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell, se va lista miercuri, 15 noiembrie, pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), pretul final de oferta fiind de 29 lei/actiune. Subscrierile s-au putut face in intervalul 25 - 33 lei/actiune.

“Lunic Franchising and Consulting si MBL Computers, actionari ai Sphera Franchise Group anunta ca pretul final de oferta pentru cele de pana la 9,8 milioane de actiuni emise de Sphera oferite in cadrul ofertei publice initiale secundare de catre Lunic si MBL a fost stabilit la 29 lei pe actiune. Tranzactionarea actiunilor Sphera pe piata reglementata la vedere administrata de Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul SFG se asteapta sa inceapa in jurul datei de 8 noiembrie”, se arata intr-un raport publicat pe bursa si citat de Agerpres.

Ofertantii au realocat o parte din actiunile oferite din transa investitorilor de retail catre cea a investitorilor institutionali, astfel ca pe retail au revenit 5% (491.588 actiuni), din numarul total.

Actionarii Sphera Franchise Group, companie care administreaza restaurante sub brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell, sperau sa obtina pana la 324,4 milioane lei din listarea companiei pe piata romaneasca de capital, reiese din prospectul publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.

"Veniturile brute estimate care vor fi obtinute de actionarii vanzatori din vanzarea actiunilor oferite in cadrul ofertei vor fi de aproximativ 324.447.849 lei (presupunand ca toate actiunile oferite vor 11 vandute la pretul maxim de oferta din cadrul intervalului de pret si nu vor fi utilizate fonduri pentru activitatile de stabilizare)", mentioneaza sursa citata.

Sphera este compania de holding pentru societatile grupului care detin dreptul de a administra restaurante sub brandul KFC in Romania, Republica Moldova si in anumite regiuni din nordul Italiei si restaurante sub brandul Pizza Hut si Taco Bell in Romania.