Societatea Nationala Nuclearelectrica a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit net de 225,285 milioane lei, in crestere cu 120% fata de cel obtinut in perioada similara din 2016, conform datelor remise luni Bursei de Valori Bucuresti.

EBITDA (profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortizare) a crescut in perioada mentionata cu 38,5%, la 647,1 milioane lei, in principal ca urmare a majorarii veniturilor din exploatare cu 17,4%, influentate de cresterea cu 18% a veniturilor din vanzarea energiei electrice.

Rezultatul net a fost influentat si de cresterea cantitatii de energie electrica produsa (plus 2,3%), respectiv vanduta (plus 3,7%), pe fondul perioadei mai scurte a opririi planificate a Unitatii 2 CNE Cernavoda din trimestrul II 2017 (26,5 zile) comparativ cu durata opririi planificate a Unitatii I din perioada similara a anului trecut (51 de zile).

De asemenea, pe fondul modificarii mixului de vanzari pe piata reglementata si piata concurentiala in urma reducerii cantitatii de energie vanduta pe piata reglementata in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2017 (56% mai putin fata de perioada similara a anului trecut) ca urmare a liberalizarii graduale a pietei de energie electrica, SNN a vandut cu 15% mai multa energie pe piata concurentiala, la un pret mediu ponderat mai mare cu 9,5% fata de cel de vanzare a energiei electrice pe piata reglementata.

"Pe fondul stabilizarii pietei si a cresterii apetentei traderilor pentru siguranta, SNN a vandut cu 43% mai multa energie pe piata concurentiala a contractelor bilaterale si cu 26% mai putina pe piata spot (unde pretul a continuat sa fie semnificativ mai mare - cu 57%), factori importanti in orientarea strategiei de vanzari fiind productia in banda a SNN si importanta asigurarii unor contracte predictibile si pe perioade mai lungi de timp", se mentioneaza in raportul companiei.

Cheltuielile din exploatare au crescut in primele noua luni cu 3,8%, ca urmare a majorarii cheltuielilor cu energia achizitionata in vederea asigurarii indeplinirii integrale a obligatiilor contractuale de livrare energie pe perioada opririi planificate a Unitatii 2 CNE.

Si cheltuielile cu deprecierea si amortizarea s-au majorat cu 2,8% fata de perioada similara a anului trecut, din cauza cresterii cheltuielilor cu amortizarea aferenta punerii in functiune a unor investitii in perioada ulterioara trimestrului III 2016.

Datoriile pe termen lung ale companiei au scazut cu 9,6%, la 1,284 miliarde lei, iar cele curente s-au majorat cu 10,1%, la 495,99 milioane lei.

Productia bruta de energie electrica a celor doua unitati operationale ale CNE Cernavoda a fost de 8.464.905 MWh in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2017 (din care 2.945.266 MWh in trimestrul III 2017). Din aceasta productie, consumul propriu tehnologic al Unitatilor in timpul functionarii, precum si in timpul opririlor asigurat din productie proprie a fost de 705.000 MWh (din care 251.000 MWh in trimestrul III 2017).

Astfel, energia electrica produsa si livrata in Sistemul Energetic National (SEN) a fost de 7.760.368 MWh, in crestere cu 2,26% comparativ cu aceeasi perioada din 2016. In trimestrul III 2017, cantitatea de energie electrica produsa si livrata in SEN a fost de 2.694.681 MWh, in scadere cu 3,25% fata de nivelul inregistrat in trimestrul III 2016 de 2.785.084 MWh.

Veniturile realizate pe piata de energie electrica aferente livrarilor de energie electrica din perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2017 sunt de 1,374 miliarde lei, mai mari cu 10,56% fata de veniturile bugetate pentru aceasta perioada si cu 16,52% comparativ cu perioada similara a anului trecut.

Cantitatile de energie electrica vandute pe piata concurentiala a contractelor bilaterale au reprezentat in perioada mentionata o cota procentuala de 69,24% din volumul total al energiei electrice vandute. Pe piata spot a fost vanduta o cantitate de energie electrica reprezentand 23,79% din volumul total de vanzari.

