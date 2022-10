Mutare majoră în piața cripto: Mastercard face tranzacționarea disponibilă direct prin bănci

Mastercard va lansa Crypto SourceTM, un nou program global care le permite instituţiilor financiare să le ofere clienţilor opţiuni şi servicii sigure de tranzacţionare cripto.

"În parteneriat cu furnizori reglementaţi şi licenţiaţi de criptomonede, instituţiile financiare partenere Mastercard vor avea acces la o suită extinsă de servicii de cumpărare, stocare şi vânzare pentru anumite active cripto, completate de servicii de confirmare a identităţii, de securitate cibernetică şi de consultanţă. Oferta Crypto Source este completată de Mastercard Crypto SecureTM, care consolidează securitatea ecosistemului cripto şi sprijină emitenţii de carduri să se conformeze reglementărilor complexe din acest domeniu", se menţionează într-un comunicat al Mastercard.



Conform Raportului New Payment Index 2022, 29% dintre respondenţii la nivel global investesc în criptomonede, iar alţi 65% preferă ca serviciile de criptomonede să fie furnizate de actuala lor instituţie financiară în care au încredere. Studiul a fost realizat în perioada 21 martie - 21 aprilie 2022. Interviurile online au fost realizate în rândul a 35.040 de adulți la nivel mondial.



În prezent, suita de oferte Mastercard pentru bănci şi fintech-uri, în materie de criptomonede, include: technologii şi suport pentru cumpărarea, stocarea şi vânzarea anumitor active cripto; soluţii de securitate, inclusiv soluţiile Mastercard pentru confirmarea identităţii, analiza criptomonedelor, monitorizarea tranzacţiilor, combaterea spălării banilor, " Know Your Business" şi suport pe parcursul etapelor ciclului de viaţă a unei afaceri, securitate cibernetică şi biometrie; opţiunile de plată şi de încasare a criptomonedelor oferite printr-o gamă largă de produse, inclusiv carduri cripto, servicii de open banking şi servicii de plăţi transfrontaliere (instituţiile financiare vor putea, de asemenea, să ofere funcţionalităţi suplimentare utilizând tehnologia Mastercard, precum chitanţe digitale şi programe de loialitate), gestionarea programelor cripto, inclusiv design de program, dezvoltarea de produse şi implementarea soluţiilor de tehnologie, precum şi servicii de optimizare şi consultanţă de marketing, asigurând astfel suport complet pentru bănci, fintech-uri şi emitenţi pentru a oferi programe cripto la scară largă.



"Anunţul de astăzi este o abordare conectată a serviciilor care vor contribui la incluziunea, în siguranţă, a următorului miliard de utilizatori în ecosistemul cripto. Investiţiile noastre recente în acest domeniu, precum achiziţia CipherTrace şi Ekata, ne oferă un set unic de opţiuni care ne ajută să le furnizăm clienţilor şi consumatorilor noştri cele mai avansate soluţii tehnice disponibile pe piaţă", a spus Ajay Bhalla, preşedinte Cyber & Intelligence, Mastercard.



Pentru a susţine acest program, Mastercard îşi extinde parteneriatul şi aria colaborării cu Paxos Trust Company, o platformă de infrastructură blockchain reglementată. Parteneriatul urmăreşte ca Paxos să furnizeze servicii de tranzacţionare şi custodie a cripto-activelor în numele băncilor, în timp ce Mastercard îşi va utiliza tehnologia pentru a integra aceste opţiuni în interfeţele băncilor, ceea ce va duce la o experienţă fără sincope pentru consumator.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: