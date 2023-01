Șase hoteluri din Eforie Nord și Sud au fost scoase la vânzare

THR Marea Neagră, companie deţinută de fondul de investiţii Transilvania Investments, a demarat procedura de vânzare pentru 6 hoteluri de 2, 3 şi 4 stele şi alte active aflate pe litoralul românesc, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

Parte din strategia de repoziţionare a portofoliului, licitaţiile sunt programate începând cu 25 ianuarie 2023.



"Investitorii interesaţi să dezvolte afaceri pe litoralul Mării Negre, cea mai importantă zonă turistică din România, au acum posibilitatea de a achiziţiona hoteluri de 2, 3 şi 4 stele în staţiunile Eforie Nord şi Eforie Sud. Activele sunt scoase la vânzare de THR Marea Neagră, companie în care Transilvania Investments deţine pachetul majoritar de acţiuni, fiind parte din strategia de repoziţionare a portofoliului pe care fondul îl deţine în sectorul ospitalităţii. Vânzarea celor 6 hoteluri va avea loc prin licitaţii programate începând cu data de 25 ianuarie, caietele de sarcini fiind deja disponibile la sediul THR Marea Neagră", se menţionează în comunicat.



Complexul Bran-Brad-Bega din Eforie Nord este cel mai important activ din lista propusă investitorilor, având peste 200 de camere şi un centru wellness foarte apreciat de turişti.



Unitatea este cotată la 4 stele, iar amplasarea pe plajă şi facilităţile suplimentare (piscină exterioară, bar, etc) permit dezvoltarea unor concepte de tip all inclusive din ce în ce mai solicitate de turiştii români. Tot în Eforie Nord, sunt scoase la vânzare şi hotelurile de 2 stele în Jupiter şi Venus şi hotelul Diana de 3 stele. Pentru zona Eforie Sud, hotelurile Capitol şi Măgura oferă o capacitate totală de peste 300 de camere într-o staţiune tradiţional dedicată turismului de familie.



Conform sursei citate, după vânzarea acestor hoteluri, Transilvania Investments se va concentra pe dezvoltarea celor peste 3.500 de locuri de cazare de pe litoral ce rămân în administrare directă sau indirectă. Alte aproape 3.400 de locuri de cazare în ţară sunt deţinute de fondul de investiţii în staţiunile Băile Felix, Covasna, Tuşnad, Buziaş, Predeal şi Braşov, precum şi în Ploieşti.



"Fiecare unitate de cazare din portofoliu are în definire o strategie individualizată, adaptată condiţiilor de piaţă şi cu viziune pe termen lung, ce-i va permite să-şi atingă potenţialul maxim. Transilvania Investments rămâne cel mai important investitor din turism în România ca active administrate iar rolul nostru e să susţinem o dezvoltare coerentă, în interesul investitorilor noştri", a afirmat Radu Roşca, preşedinte executiv Transilvania Investments.



Alte active scoase la vânzare includ complexul de tratament Băcile Reci din Eforie Sud şi un restaurant cu capacitate de aproape 700 de locuri în Saturn.



Transilvania Investments este unul dintre cele mai mari fonduri de investiţii din România, listat pe Bursa de Valori Bucureşti, sub simbolul TRANSI.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: