O problemă tehnică la bursa din New York a indicat acțiuni în picaj cu 99%

O aparentă defecţiune tehnică apărută la operatorul bursei de valori de la New York a provocat volatilitate şi oprirea tranzacţionării mai multor acţiuni, inclusiv a NuScale Power Corp., la scurt timp după deschiderea şedinţei de luni, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

"NYSE Equities investighează o presupusă problemă tehnică. Informaţii suplimentare vor fi oferite imediat ce va fi posibil", se precizează într-un mesaj publicat pe pagina online a operatorului bursei de la New York.

NYSE a precizat că au apărut probleme legate de depăşirea limitelor superioare şi inferioare ale benzilor de tranzacţionare, care determină momentul în care acţiunile sunt oprite de la tranzacţionare din cauza unei volatilităţi crescute. În plus, au existat cel puţin două cazuri în care preţurile unor acţiuni păreau eronate. Unul din aceste cazuri are legătură cu acţiunile NuScale Power Corp., care se tranzacţionau la un discount de 99% sub preţul înregistrat la închiderea şedinţei de vineri.

Tranzacţionarea acţiunilor NuScale a fost oprită, la fel ca şi pentru titlurile Berkshire Hathaway şi Barrick Gold, care au înregistrat şi ele scăderi foarte mari.

Aceste probleme vin la câteva zile după ce indicele bursier S&P 500 Index nu a putut afişa cotaţii timp de o oră pe măsură ce piaţa se adaptează la perioade mai scurte de soluţionare.

"Chiar dacă este o coincidenţă sau nu, asta provoacă confuzie pe piaţă pentru a doua din ultimele trei şedinţe de tranzacţionare", spune Dave Lutz de la JonesTrading.

În luna mai 2022, Nuclearelectrica, NuScale si Nova Power & Gas au semnat un Memorandum de Înţelegere (MOU) pentru a analiza dezvoltarea primului reactor modular de mici dimensiuni (SMR) din România pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doiceşti.

