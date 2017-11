Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, si cel care are pe maini legile justitiei, nu intelege de ce 30.000 de oameni au protestat, duminica seara, in toata tara. ”Ori exista o foarte mare dezinformare, ori cei care protesteaza nu cunosc legile", a spus Iordache.

Zeci de mii de oameni au iesit, duminica, in strada, nemultumiti de modificarile pe care Guvernul PSD le pregateste in justitie. Acestia se tem ca justitia sa nu ajunga sa fie controlata politic si au cerut demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader.

In replica, fostul ministru Florin Iordache, autorul celebrei OUG 13, cel care a provocat cele mai mari proteste din Romania de dupa Revolutie, nu intelege nici de data aceasta de ce au iesit oamenii in strada. Acesta spune ca ca parlamentarii au inclus deja in pachetul legilor justitiei modificarile solicitate de protestatari, scrie Digi24. Doar ca, dupa cum precizeaza chiar Iordache, pachetul legilor justitiei este de abia in faza discutiilor cu expertii, dupa care se va trece la dezbaterea parlamentara si vot. Deci, nu se poate vorbi de legi, ci doar de proiecte in continua schimbare.

Ori exista o foarte mare dezinformare, ori cei care protesteaza nu cunosc legile, pentru ca cele doua probleme invocate - cea cu numirea si revocarea procurorilor, noi am prevazut ca presedintele sa fie cel care are ultima semnatura, iar in ceea ce priveste Inspectia Judiciara, noi am prevazut sa fie institutie independenta. Deci, repet, daca protestam, haideti sa ne uitam si pe legi Florin Iordache, fostul ministru al Justitiei

Si la protestele din primvara, Florin Iordache spunea despre protestatanti ca sunt neinformati. "Mi se pare ca oamenii acestia nu sunt informati corect. Din punctul nostru de vedere este o prerogativa legala a Guvernului sa putem face chestiunea aceasta. Dintr-o slaba informare, cred eu, oamenii au iesit si se manifesta”, declara Iordache, in contextul adoptarii OUG 13.

Sursa foto: Agerpres foto