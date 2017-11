Protestele de ieri seara din Bucuresti si celelalte mari orase ale tarii, impotriva modificarilor aduse legilor justitiei de catre PSD, au fost relatate si de presa internationala. Agentiile Associated Press, Reuters si AFP, dar si televiziuni si publicatii precum The Washionton Post, CNN sau BBC spun despre cei 12.000 de protestatari ca au iesit in strada pentru “a apara independenta justitiei”.

Reuters estimeaza un numar de 12.000 de protestatari in Bucuresti si alte mii in celelalte orase ale tarii si spune despre modificarile propuse de PSD, aflate in prezent in dezbatere in Parlament, ca “ar putea pune sistemul judiciar sub control politic intr-unul dintre cele mai corupte state din Uniunea Europeana”.

Agence France Presse scrie despre miile despre protestatari care au iesit in strada pentru “a apara independenta justitiei, pe care o considera amenintata de reformele majoritatii de centru-stanga aflata la putere”, precum si despre proiectul de modificare a legilor justitiei, “criticat de Comisia Europeana, care a transmis un semnal de alarma privind masurile susceptibile de a stopa progresele anticoruptie”.

Associated Press scrie despre participantii la protestele de duminica seara ca au putut fi auziti strigand lozinci si numind PSD “ciuma rosie”, dar si despre lupta anticoruptie din strada, inca de la inceputul anului, cand dupa proteste zilnice timp de doua saptamani, guvernul a retras ordonanta de urgenta care ameninta sistemul judiciar.

20.000 de oameni au marsaluit ieri prin Bucuresti, iar alte mii au iesit in alte mari orase, precum Cluj, Timisoara, Iasi sau Brasov. Protestul a durat aproximativ patru ore, timp in care oamenii au scandat „Justitie, nu coruptie”, „Nu vrem sa fim o natie de hoti”, „Jos Guvernul”, „PSD ciuma rosie”, „CCR sluga PSD”, „Iesiti din casa daca va pasa”, „Noaptea hoti, ziua mafioti”, „Alegeri anticipate”, „Veniti cu noi, va fura si pe voi”.

Printre protestatari s-a numarat si fostul premier tehnocrat, Dacian Ciolos, care a declarat ca i s-a parut important sa vina la manifestatie pentru ca "se ajunge la o limita".

"Am zis ca e important sa fiu si eu aici pentru ca se ajunge la o limita. A trecut aproape un an de guvernare cu potential de crestere economica foarte important. Cred ca am ratat foarte multe momente in acest an tocmai datorita impredictibilitatii si degringoladei in decizie si, mai mult, atitudinea asta fata de justitie nu face decat sa slabeasca si increderea celor care pot investi in economie,in Romania, sa o faca", a declarat Dacian Ciolos, potrivit Agerpres.

Protestele fata de proiectele de modificare a Legilor Justitiei au fost sustinute si de PNL, USR si Platforma Romania 100, lansata de fostul premier Dacian Ciolos.

Pe de alta parte, in vreme ce oamenii din toata tara scandau lozinci anti-Guvern, liderii Partidului Social Democrat declarau ca romanii "protesteaza pentru noua Securitate" si ca sunt "spiritele mediocre condamna ceea ce le depaseste intelegerea".

Proiectul de modificare a Legilor Justitiei a ajuns deja in Parlament si urmeaza sa fie supus dezbaterii si votului in plen. Acesta presupune ca Inspectia Judiciara a CSM sa treaca in subordinea Ministerului Justitiei. De asemenea, presedintele Romaniei este eliminat din procedura de numire a procurorilor sefi ai Parchetelor, iar durata acestora este extinsa de la trei la patru ani.

Nu in ultimul rand, Senatorii juristi au dat saptamna trecuta un raport negativ unui proiect de lege care-i impiedica pe cei condamnati penal sa ocupe functia de presedinte al tarii.