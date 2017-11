Uniunea Salvati Romania initiaza strangerea de semnaturi pentru o initiativa cetateneasca ce transpune in Constitutie cea mai importanta solicitare a romanilor care au protestat anul acesta in strada: fara penali in functii publice.

USR considera ca se impune introducerea acestei interdictii in Constitutie in contextul "asaltului asupra Justitiei pe care coalitia PSD-ALDE l-a inceput imediat dupa preluarea puterii cu OUG 13" si care a culminat, dupa noua luni, cu proiectul de modificare a legilor justitiei ce submineaza independenta magistratilor si anuleaza reformele pe care Romania le-a facut in ultimii ani in acest domeniu. "USR s-a opus cu toata forta si a organizat primul protest din Parlamentul...