Gabriela Firea a infiintat peste 20 de firme satelit ale Primariei Municipiului Bucuresti, scopurile declarate ale ei fiind acela de a economisi bani, a oferi transparenta sporita si a creste veniturile Capitalei. In realitate, asa cum avertizau specialistii independenti, Primarul Bucurestiului se foloseste de aceste firme pentru a “fura” bani…legal.

Astfel, proaspat infiintata Companie Municipala de Publicitate si Afisaj a fost construita cu promisiunea ca va duce la cresterea incasarilor, de la 1,7 milioane de lei la 10-30 de milioane de euro – sumele sunt mentionate in expunerea de motive si in declaratiile publice ale Gabrielei Firea.

Vorbele insa nu se potrivesc deloc cu faptele. In bugetul pe anul 2018, Compania de Publicitate si Afisaj precizeaza ca va avea incasari putin mai mari de 1 milion de euro (deci nu 10 si nici 30 de milioane de euro), din care 84% din suma va merge spre salarii, iar restul spre ”alte cheltuieli cu bunuri sau servicii”.

Altfel spus, aproape toti banii incasati din publicitatea stradala vor fi tocati legal de cei angajati la aceasta companie – clientela de partid a PSD. Practic, in loc sa aduca mai multi bani la bugetul Primariei, si-asa saracit de adoptarea in regim de urgenta a “Revolutiei Fiscale” a lui Tudose si Dragnea, aceasta Companie va vira doar o treime din suma pe care Primaria a incasat-o, din aceeasi activitate, in 2016.