Dan Barna: Premierul Cîţu nu mai are susţinerea USR PLUS

Din acest moment premierul Florin Cîţu nu mai are susţinerea USR PLUS, a anunţat Dan Barna, copreşedinte al Alianţei.

El a precizat că decizia de demitere a ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, "aruncă coaliţia într-o criză majoră", scrie Agerpres.

Vicepremierul Dan Barna a solicitat o întrunire de urgenţă a coaliţiei de guvernare pentru a discuta despre retragerea încrederii faţă de premierul Florin Cîţu.

"Cerem o întrunire de urgenţă a coaliţiei pentru a avea un dialog responsabil cu Ludovic Orban şi Kelemen Hunor, pentru a discuta retragerea încrederii premierului Cîţu", a declarat Barna, la Palatul Parlamentului.

Cioloş: Cîţu a făcut jocul celor care frânează reformele; nu mai are susţinerea USR PLUS

Florin Cîţu nu mai are susţinerea Alianţei USR PLUS pentru rămânerea în funcţia de prim-ministru, declară preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, care consideră că şeful Executivului "a făcut jocul celor care frânează de trei luni reformele din programul de guvernare".

Citeste si: Cioloș despre demiterea lui Voiculescu:Cîțu a procedat într-un mod...

"În Coaliţie, am luat până acum decizii împreună, iar acest lucru a făcut-o funcţională. Din păcate, nu acelaşi lucru s-a întâmplat azi, când premierul Cîţu a decis să ia unilateral o decizie fără o consultare prealabilă cu noi, cei care i-am fost parteneri şi l-am susţinut pentru a conduce guvernul coaliţiei. Demiterea ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, este o decizie imatură, care pune sub semnul întrebării capacitatea domniei sale de a conduce un guvern de coaliţie funcţional, o echipă pentru reformarea României. Din acest moment, Florin Cîţu nu mai are susţinerea Alianţei USR PLUS pentru rămânerea în funcţia de prim-ministru", scrie Cioloş pe Facebook.

Potrivit acestuia, încă din prima zi a mandatului său, Vlad Voiculescu a început "un proces de reforme pentru realizarea cărora s-a angajat întreaga coaliţie, inclusiv domnul Cîţu, atunci când a primit invitaţia de a-şi asuma rolul pe care încă îl deţine".

"Florin Cîţu a făcut astăzi jocul celor care frânează de trei luni reformele din programul de guvernare pe care l-am agreat şi votat împreună. Alianţa USR PLUS îşi doreşte să rămână într-o coaliţie de guvernare care îşi asumă reforme. Am cerut de urgenţă o şedinţă a coaliţiei pentru a discuta retragerea sprijinului politic pentru premierul Cîţu", mai susţine Cioloş.

Citeste si: Orban: Pentru PNL nu există o altă soluţie de guvernare decât...

Sursa foto: Agerpres Foto

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: