Cîţu: Voi face tot ce e posibil să ţinem coaliţia PNL - USR PLUS - UDMR mai departe

Premierul Florin Cîţu a declarat sâmbătă că va face tot posibilul ca, prin negocieri, să facă să funcţioneze, din nou, coaliţia de guvernare în formula PNL - USR PLUS - UDMR, cu el în calitate de premier.

Întrebat care variantă are mai multe şanse - un guvern PNL, UDMR, USR PLUS sau unul minoritar cu UDMR, el a răspuns: "Cele mai mari şanse le are coaliţia de guvernare", conform Agerpres.ro.

Premierul a susţinut că a avut discuţii cu USR PLUS, iar când jurnaliştii i-au spus că reprezentanţii acestei formaţiuni neagă acest lucru, el a precizat: "Foarte bine, atunci. Am avut discuţii cu domnul Ghinea. Vine luni la semnarea PNRR. Deci au fost discuţii".

De asemenea, întrebat dacă şansele refacerii coaliţiei sunt mai mari cu Dacian Cioloş la şefia USR PLUS, el a replicat: "Spre deosebire de partenerii noştri de coaliţie, noi nu spunem cine o să fie preşedinte la USR. Îşi aleg singuri preşedintele şi vom vedea ce se va întâmpla".

"Voi face tot ce este posibil să ţinem această coaliţie mai departe şi vă spun că are cele mai mari şanse ca, în viitor, să avem coaliţia de guvernare PNL - USR - UDMR, susţinută, bineînţeles, şi de voturile minorităţilor în Parlamentul României, prin negocieri", a mai declarat premierul.

Totodată, întrebat dacă varianta pe care a menţionat-o va fi cu el premier, Cîţu a afirmat: "Bineînţeles".

Sursa foto: Agerpres Foto

