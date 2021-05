Oficial european: E nevoie de mai multă democrație și mai puțină birocrație

Un nou divorţ între Uniunea Europeană şi vreunul dintre membrii ei, după ieşirea Regatului Unit din blocul comunitar, ''poate să se întâmple şi în altă parte dacă nu suntem atenţi'', a declarat marţi fostul negociator-şef al Comisiei Europene pentru Brexit, francezul Michel Barnier, relatează Politico.eu.

Una dintre lecţiile pe care Barnier a spus că le-a învăţat în urma activităţii sale este aceea că la Bruxelles este nevoie de ''mai puţină birocraţie, mai multă democraţie''.

''Tocmai am gestionat patru ani şi jumătate un eveniment improbabil care totuşi s-a întâmplat, şi cred că alte evenimente improbabile - aici, în ţara noastră, alegerea doamnei Le Pen - ... la fel se pot întâmpla'', a avertizat Michel Barnier într-o declaraţie acordată postului France Inter în timp ce-şi promova noua sa carte 'The Grand Illusion: A Secret Diary of Brexit''.

''La Bruxelles şi la Paris deopotrivă este urgent să demonstrăm valoarea adăugată a proiectului european'', a indicat fostul negociator-şef în dosarul Brexitului. ''Probabil - iar aceasta este o sugestie pe care o fac pentru alegerile prezidenţiale franceze de anul viitor - va fi nevoie să evaluăm fiecare competenţă şi politică europeană pentru a vedea care mai au o valoare adăugată şi care nu mai au. În acestea (din urmă) competenţele ar trebui să fie redate statelor membre'', a propus politicianul francez, de asemenea fost ministru, parlamentar, eurodeputat şi comisar european.

Un lucru pozitiv al Brexitului ''este semnalul de alarmă pe care îl reprezintă'', remarcă el conform Agerpres. ''Dar, sincer, Brexitul este o situaţie 'lose-lose' (în care fiecare pierde - n. red.). Este un divorţ. Nimeni nu poate spune că un divorţ este ceva pozitiv. Este o şubrezire ... pentru noi, care suntem amputaţi de această ţară ..., dar şi pentru Regatul Unit, care se regăseşte pe cont propriu, în ape distante, în faţa Statelor Unite, Chinei şi Rusiei'', adaugă Barnier.

Citeste si: Post-Brexit, exporturile dinspre UK spre UE s-au prăbușit dramatic

Solicitat să comenteze despre campania rapidă de vaccinare anti-COVID-19 desfăşurată de britanici, în comparaţie cu efortul european mai lent în această acţiune, el a admis că în UE există ''probleme administrative, birocraţie ... şi o neîncredere aproape ideologică în parteneriatele public-private''. ''Noi nu ştim cum să ne asumăm riscuri. Britanicii şi-au asumat riscuri prin finanţarea sectorului privat. Americanii şi-au asumat riscuri. Noi nu ştim cum să facem aceasta'', a explicat Michel Barnier.

Sursa foto: Shutterstock

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: