Fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion a afirmat, luni, că premierul Florin Cîţu este un conducător "foarte slab", adăugând că l-a văzut pe acesta cum "dă telefoane în momente-cheie şi aşteaptă lumină din altă parte", potrivit Agerpres.

„Premierul Florin Cîţu este un pseudo-lider, nu este un lider, este un conducător foarte slab. E problema celor din PNL ce conducător îşi aleg, nu ne interesează pe noi, dar când vorbim de Guvernul României este clar că nu-i aparţin toate deciziile şi stă mai mult pe telefon să se consulte. Cu cine se consultă ar trebui să îl întrebaţi pe domnia sa, dar am observat că nu are autonomie, aşteaptă tot timpul indicaţii preţioase de la alţii şi este un lider foarte slab", a declarat Stelian Ion.

El a adăugat că l-a observat pe premier cum "în momente-cheie" dă telefoane şi aşteaptă "lumină" din altă parte.

"L-am văzut cum în momente-cheie se retrage, dă telefoane, şi aşteaptă lumină din altă parte. Momente-cheie când sunt puse pe ordinea de zi chestiuni fierbinţi cu PNDL - 'Anghel Saligny', (...) au mai fost şi altele de-a lungul timpului. Timp de opt luni am stat alături şi, dacă la început am avut toată încrederea şi au fost momente în care a existat deschiderea aceasta, pe măsură ce am văzut că nu-şi respectă angajamentele şi nu respectă promisiunile pe care le dă faţă de USR-PLUS, mi-a fost tot mai clar că nu e partener cu care se poate continua", a spus fostul ministru al Justiţiei.

Premierul Florin Cîţu l-a revocat din funcţie pe ministrul Justiţiei, Stelian Ion, săptămâna trecută, în contextul discuţiilor pe marginea Programului 'Anghel Saligny', decizie acceptată de preşedintele Klaus Iohannis.

Stelian Ion a reacționat atunci afirmând că revocarea sa din funcţie are şi "un substrat nevăzut", legat de concursurile pentru conducerea unor Parchete, iar acest lucru a stârnit ruptura dintre PNL și USR-PLUS în interiorul coaliției de guvernare.

"USR PLUS nu a girat şi nu va gira niciodată jaful din bani publici, în nicio formulă de guvernare. Cerem Coaliţiei să ia act de lipsa unei majorităţi care să susţină Cabinetul Cîţu şi solicităm declanşarea de urgenţă a negocierilor în Coaliţie pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un nou guvern. În situaţia în care discuţiile din Coaliţie vor eşua în propunerea unui nou premier, USR PLUS va susţine o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Cîţu", a transmis atunci partidul condus de Dan Barna.

Citeste si: Stelian Ion: Plecăm cu fruntea sus. Florin Cîțu nu e un partener loial

Sursa foto: Facebook

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: