Ludovic Orban demisionează din fruntea Camerei Deputaților: Nu pot fi părtaș la trădarea intereselor României

Ludovic Orban a demisionat din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Acesta a afirmat că nu se mai poate face părtaș la trădarea intereselor României de către coaliția PNL din jurul liderului partidului, Florin Cîțu, în fața căruia a pierdut alegerile.

Orban a susținut că principalul motiv al demisiei sale este nerespectarea angajamentelor făcute de PNL în perioada electorală de actuala conducere a partidului.

„Demisionez din mai multe motive. În primul rând pentru că am anunțat această demisie ca urmare a faptului că eu consider că nu poți gira astfel de funcții decât dacă beneficiezi de legitimitate, primit prin votul cetățenilor. Atâta timp cât astăzi nu mai sunt președintele PNL consider că nu mai pot exercita această funcție. Motivul principal al demisiei mele este că nu mai pot fi părtaș cu decizii luate de o conducere instalată cu forța în forța PNL, decizii care nu mai au nicio legătură cu angajamentele partidului în campania pentru alegerile parlamentare. Am promis Românilor patru ani de pace politică, în care să investim, să construim, să asigurăm creșterea economică și un salt în dezvoltarea României”, a spus liberalul.

Fostul lider al PNL a adus acuzații severe la adresa lui Florin Cîțu și a lui Klaus Iohannis, despre care spune că au acționat nedemocratic și împotriva voinței celor care i-au votat.

„Gruparea demolatoare care l-a susținut pe Cîțu alături de Klaus Iohannis a călcat în picioare democrația în interiorul PNL, au impus o conducere împotriva voinței reale a membrilor partidului, iar după această impunere au încălcat toate angajamentele făcute în fața românilor. Nu pot fi părtaș la aceasta și nici complice la decizii care mă forțau să încalc democrația și prevederile constituționale ale statului de drept numai pentru interese meschine politicianiste”, a declarat Orban.

„Ceea ce voi face în continuare ține de lucruri care nu depind doar de mine. Dacă se persistă în această ambiție nebunească de a impune un premier precum Florin Cîțu, care în momentul de față nu mai are încredere decât de 10%, având un grad de respingere absolut uriaș, nu pot fi parte la un astfel de proiect care este antidemocratic și care încalcă interesul fundamental al României, anume de a avea un Guvern stabil, responsabil, care să beneficieze de încrederea cetățenilor”, a transmis președintele demisionar al Camerei Deputaților.

Ludovic Orban a transmis că dacă va fi cazul să părăsească și Partidul Național Liberal va anunța acest lucru.

„Nu poți să fii prim-ministru când 70% din populație este împotriva ta și maximum 10% dintre cetățeni mai au încredere în tine. Nu poți să guvernezi împotriva voințelor oamenilor. Spun același lucru pe care îl spuneam în perioada guvernărilor PSD”, a declarat Orban.

Fostul lider PNL anunțase încă dinaintea alegerilor de partid de săptămânile trecute că, în eventualitatea în care va pierde aceste alegeri interne, va demisiona din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Acesta transmitea pe atunci, totodată, că, dacă Florin Cîţu va fi cel care va pierde, va trebui să renunţe la funcţia de premier, deoarece nu ar mai avea legitimitate şi autoritate pentru a exercita această funcţie. „Aici este o chestiune de onoare. Eu, dacă pierd alegerile, îmi scriu înainte de 25 septembrie demisia din funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Asta este o chestiune de legitimitate democratică”, declara pe atunci Ludovic Orban.

