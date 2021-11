Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat miercuri că problema în negocierile pentru formarea unei coaliţii de guvernare este că atât PNL, cât şi PSD doresc să dea primul propunerea de premier şi a susţinut că va fi găsită o soluţie.

"Discuţia pe care am avut-o cu cei de la PSD a fost una simplă. Suntem într-o situaţie în care ei au votat că vor să fie primii. Eu aşa am înţeles de la domnul Ciolacu. (...) Astăzi am luat act de decizia PSD de a avea o propunere în persoana lui Marcel Ciolacu şi să înceapă sistemul rotativ pe care l-am agreat şi noi şi ei. (...) Problema este că avem două partide care vor să fie primele în rotativă. (...) Spre deosebire de PSD, PNL nu pune condiţii. În acest moment, problema nu este numele (de premier - n.r.), este că avem două partide care vor să fie primele în rotativă. După ce depăşim acest moment şi vedem cine este primul după aceea vedem", a spus Cîţu, la sediul central al PNL, arătând că blocajul va fi depăşit prin negocieri.

Liderul liberal s-a declarat convins că se va găsi o soluţie pentru deblocarea negocierilor.

"În momentul în care am început aceste negocieri lucrurile erau diametral opuse, programele de guvernare şi aşa mai departe. Eu zic că am făcut paşi importanţi. Mai avem foarte puţin din programul de guvernare. Sunt sigur că vom găsi o soluţie şi de această dată. (...) Vom negocia în continuare", a afirmat Florin Cîţu.

El a afirmat că, prin decizia BEx de marţi, propunere de premier poate fi orice membru al PNL.

"Un mandat cu guvernare rotativă cu premier PNL. Asta înseamnă că orice membru al PNL poate să fie. Mai flexibil de atât nu se poate", a punctat preşedintele liberal.

Cîţu a adăugat că, dacă se dorea un nume de premier marţi seara, s-ar fi făcut o propunere în BEx al PNL.

"În acest moment, avem o decizie, o rezoluţie a Consiliului Naţional care spune foarte clar: preşedintele partidului este numele de premier", a arătat acesta.

Florin Cîţu a susţinut că nu există la momentul actual niciun motiv să fie convocată o şedinţă a Biroului Politic Naţional pentru o flexibilizare a mandatului de negociere în privinţa propunerii de premier.

Întrebat dacă Nicolae Ciucă ar putea să fie o posibilă propunere de premier, liderul PNL a afirmat: "Dacă este propus şi este votat bineînţeles, dar nu este propus". El a menţionat că în acest moment nu sunt motive ca Nicolae Ciucă să fie propus.

Chestionat dacă o a treia soluţie în afara propunerilor făcute de PSD şi PNL pentru funcţia de premier ar putea fi pe masa negocierilor, Cîţu a reiterat că mandatul liberalilor este cel dat de Biroul Executiv marţi seara, respectiv cel al rotaţiei premierilor, iar primul să fie de la PNL.

Liderul PNL a subliniat că nu este o ruptură între el şi liberalii vechi.

"Eu mă uit la votul de aseară şi mi se pare că votul de aseară a fost în majoritate covârşitoare pentru propunerea pe care am făcut-o eu în BEx", a spus Cîţu.

