Cîţu: Pentru mine este bizar să vorbim de măsuri pe care le-am contracarat în programul lui Dragnea

Premierul interimar Florin Cîţu, preşedintele liberalilor, a declarat că există "divergenţe" între PSD şi PNL în ce priveşte modul de administrare a unei economii şi că i se pare "bizar" să discute în negocierile pentru noua guvernare despre măsuri pe care le-a contracarat în perioada în care social democraţii erau conduşi de Liviu Dragnea.

Pe de altă parte, liderul liberal a precizat că nu este vorba despre un "blocaj" în negocieri. El a adăugat că PNL nu se opune măsurilor propuse de social democraţi, dar că liberalii vor ca aceste măsuri să fie bazate pe criterii ale economiei de piaţă, scrie Agerpres.

Nu e un blocaj. Sunt încă aceste divergenţe, referitoare la modul în care noi vedem cum să administrăm o economie. Noi am arătat în ultimii doi ani de zile că se poate să ai şi venituri bugetare mai mari fără să creşti taxe şi să ai o redistribuţie pe care o face piaţa. Noi aşa credem, că fără intervenţia statului se pot redistribui resurse în economie echitabil, eficient. De partea cealaltă, bineînţeles, se doreşte intervenţia statului, aşa se crede că se poate redistribui avuţia. Pentru mine, oricum, am spus şi ieri şi este bizar să vorbim astăzi de măsurile pe care eu le-am contracarat în programul lui Dragnea - şi taxa de solidaritate, şi impozitul pe venit global, sunt mai multe acolo. Florin Cîțu, președinte PNL și premier interimar

Premierul interimar a adăugat că măsurile respective, deşi erau prevăzute în programul de guvernare al PSD, nu au fost implementate la momentul respectiv şi că acest lucru arată că programul respectiv a fost "prost".

"M-am uitat, am revăzut în programul acela, cam tot ce era acolo este în acest program. Mi se pare bizar, la doi ani după ce am arătat că acel program a fost prost, pentru că nu au implementat, au avut 45% în Parlament, atunci aveau majoritate şi nu au implementat nici o măsură atunci, nici impozitul pe venit global, nici taxa de solidaritate. Sper să nu vină cu naţionalizarea pilonului II de pensii. (...) Vă spun doar opinia mea, că nu sunt de acord, le-am atacat atunci, când eram în opoziţie, ar fi culmea să le reintroducem astăzi, nu pentru că există o barieră ideologică, pentru că nu funcţionează, pentru că dacă ar fi funcţionat, ar fi fost implementate atunci de PSD", a spus liderul PNL.

Cîțu, despre Start Up Nation: Bani acordaţi în urma unei competiţii, nu „pe ochi frumoşi”

În ce priveşte programul Start Up Nation, Cîţu a apreciat că banii ar trebui acordaţi în urma unei competiţii, nu "pe ochi frumoşi".

"Am văzut, iarăşi, vorbim despre Start Up Nation 3. Nu este o problemă să ai o măsură care să ajute mediul de afaceri, dar trebuie să fie o măsură care să arate competiţie, cei care vor să aplice la Start Up Nation trebuie să fie în competiţie pentru resurse, nu să le dăm bani, aşa, doar pe ochi frumoşi. Trebuie să arătăm că există şi o investiţie din sectorul privat în acea afacere, asta înseamnă un test al investitorului privat. Sunt multe lucruri de făcut. Deci nu ne opunem măsurilor, dar noi vrem ca aceste măsuri să fie bazate pe criterii ale economiei de piaţă, aşa cum sunt toate ţările dezvoltate", a mai spus Florin Cîţu.

