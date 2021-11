Nicolae Ciucă: Am convenit să avem o propunere unică de premier

Ministrul interimar al Apărării, Nicolae Ciucă, a informat, la finalul unei noi runde de negocieri pentru formarea Guvernului, că PNL, PSD şi UDMR au convenit duminică asupra unei propuneri unice de premier.

"Am finalizat toate activităţile care vizau formarea Guvernului. Suntem în măsură să mergem luni cu o propunere de premier. Am convenit să avem o propunere unică de premier. Am lucrat cele două variante, atât cu o formulă premier PSD, cât şi una PNL. Urmează până mâine dimineaţă să stabilim şi să avem o formulă unică", a precizat, la Palatul Parlamentului, Ciucă, propus de liberali pentru mandatul de prim-ministru.

El a menţionat că ministerele Transporturilor şi Finanţelor, precum şi secretarul general al Guvernului revin, în principiu, partidului care nu va da premierului.

"Mâine vom prezenta în fiecare partid, în forurile partidelor, cele două formule şi urmează să se decidă formula unică", a explicat Nicolae Ciucă.

Întrebat dacă sunt nemulţumiri în partid pentru că PNL nu a obţinut mai multe ministere cu bani, Ciucă a menţionat: "Suntem într-o echipă de negociere, am negociat cu celelalte partide, s-a ţinut cont de tot ceea ce reprezintă ponderea parlamentară a fiecărui partid în parte şi în felul acesta s-au purtat negocierile. (...) Aşa cum arată, varianta cu premier PNL, am obţinut mai mult decât data trecută. (...) Este nevoie de foarte multă răbdare, pentru că nu am convenit încă formula unică de premier. Nu ne găsim într-o situaţie pe care să o rezolvăm dintr-o dată, pocnind din degete, este necesar să avem această răbdare, să avem încredere unii în ceilalţi şi să furnizăm cetăţenilor români siguranţa de care este nevoie în situaţia în care ne găsim acum".

Potrivit acestuia, luni, în forurile de conducere, liberalii vor face în aşa fel încât "la prima variantă" să fie premier al PNL.

Sursa foto: Agerpres Foto

