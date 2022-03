Cîțu: Zilele trecute am vorbit de „evaluarea” miniștrilor, nu de remaniere. Remanierea revine premierului

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat că zilele trecute a vorbit despre evaluarea miniştrilor de către partid, adăugând că remanierea acestora este atributul premierului.

"Conducerea PNL este responsabilă pentru modul în care PNL se prezintă la guvernare, pentru modul în care PNL guvernează România, dar noi suntem responsabili în faţa celor care ne-au ales la Congres şi pentru rezultatele de la următoarele alegeri. Este datoria noastră de a folosi întotdeauna cei mai buni oameni în prima linie şi, ca să ştii care sunt cei mai buni, trebuie să îi evaluezi. Evaluarea se face la partid. (...) Noi evaluăm membrii noştri şi, dacă nu sunt buni, le spunem că nu sunt buni. Până la urmă, vom discuta. Vom spune că fac rău partidului. (...) În PNL nu există nimeni care să se ţină de o funcţie şi nu o spun eu. Eu spun că oamenii din PNL sunt în politică pentru cetăţeni şi pentru PNL. Dacă unul dintre ei vede că poziţia sa afectează imaginea PNL, (...) sunt sigur, nu trebuie să spun eu ceva, că se va da la o parte şi va lăsa pe altul mai bun. (...) Nu am spus niciodată despre remaniere. Eu am spus că fac nişte evaluări şi vedem cum stau oamenii noştri", a afirmat Cîţu, la Parlament.



El a explicat că vrea mai multă comunicare din partea miniştrilor liberali. "Nu sunt foarte mulţi dintre miniştri PNL care vorbesc despre programul PNL, care vorbesc despre PNL şi este ceea ce le-am spus. Vreau mai multă implicare din partea miniştrilor, a premierului şi aşa mai departe", a spus Cîţu.



Preşedintele PNL a menţionat că remanierea miniştrilor este atributul premierului. "Ca să încheiem cu remanierea, este atributul constituţional al premierului, dar miniştrii, premierul sunt susţinuţi de PNL. Despre asta vorbim. Pe noi ne interesează PNL şi cetăţenii României. Niciodată nu voi fi de acord să mergem într-o direcţie care îi va afecta pe cetăţenii României. (...) Nu sunt nemulţumit, sunt îngrijorat de faptul că avem preţuri mari, rata inflaţiei s-ar putea să depăşească 10%. Vă spun, dacă depăşim 10% în martie va fi foarte greu şi cu costuri foarte mari vom aduce inflaţia în jos. Şomajul este în creştere, economia în scădere rapid, deficitul este în pericol. Sunt îngrijorat şi aştept măsuri", a completat Cîţu, arătând că a discutat cu premierul despre aceste îngrijorări.



El a adăugat că zilnic se fac evaluări care vizează pe toată lumea, iar acest lucru nu ar trebui să genereze teamă.



"Cine opreşte pe cineva să facă evaluare la Guvern? (...) PNL a trimis nişte oameni în Guvern, de la secretari de stat, la miniştri, la premier. Îi susţinem atât timp cât PNL are de câştigat. Eu nu spun că acum este ceva negativ, vă spun că facem evaluări tot timpul, în fiecare zi. Nu s-au întâmplat doar ieri sau doar alaltăieri, se întâmplă în fiecare zi. Eu sunt evaluat, colegii mei sunt evaluaţi, toată lumea este evaluată. Apar şi sondaje. Toată lumea este evaluată. Nu înţeleg de ce trebuie să ne fie frică de evaluări", a transmis liderul PNL.



Cîţu a negat existenţa unor tensiuni în PNL. "De ce să fie tensiuni? Noi, conducerea PNL, noi toţi, eu, prim-vicii, BEx-ul suntem evaluaţi de membrii PNL. Dacă noi ducem partidul într-o direcţie greşită, noi vom fi evaluaţi şi este datoria noastră să venim înainte şi să arătăm dacă există o problemă să o corectăm acum, dacă noi venim prea târziu, este prea târziu, de aceea spun că sunt îngrijorat, nu sunt nemulţumit", a mai explicat el.



Preşedintele PNL a afirmat şi că nu există nicio ruptură în relaţia cu premierul Nicolae Ciucă. "Nu există nicio ruptură. Are susţinerea PNL, aţi văzut şi măsurile", a transmis Florin Cîţu.

