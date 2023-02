Ciprian Ciucu a plecat de la șefia PNL București, rămâne primar al sectorului 6

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a anunţat că a demisionat din funcţia de preşedinte al Organizaţiei PNL Bucureşti. Acesta a luat această decizie din dorința de a se putea concentra mai bine pe a conduce primăria sectorului 6, conform Agerpres.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcţia de preşedinte al organizaţiei PNL Bucureşti. Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine, iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început. Unele sunt deja finalizate, aşa cum ştiţi, iar altele sunt în derulare. Pentru a le vedea devenite realitate este nevoie ca tot timpul şi energia mea să le dedic oamenilor din Sectorul 6", a scris Ciucu, pe pagina sa de Facebook.

El le urează succes colegilor din PNL Bucureşti, colegilor din Consiliul General şi le transmite că toate proiectele "pot fi duse la îndeplinire cu dedicare şi seriozitate". În plus, Ciucu a spus că „de astăzi înainte pentru mine va fi şi mai multă administraţie, dar şi mai puţină politică", partidul său luând deja în calcul mai multe nume pentru a-l înlocui.

Printre persoanele vehiculate se numără și Sebastian Burduja, actualul ministru al Cercetării și șeful PNL Sector 1. Acesta n-a menținut o relație prea bună cu Ciucu în ultima perioadă, deoarece PNL Sector 1 nu a respectat politica venită de la centru legată de alianțele cu USR în consiliile locale.

