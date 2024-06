„E vremea RECONSTRUCȚIEI! Dragi câmpulungeni, vă mulțumesc pentru încredere! Am fost, sunt și voi fi loială Câmpulungului câte zile voi mai avea. Tot ce fac și voi face este pentru binele orașului. Nu este o promisiune, ci un legământ. Aici este casa mea. Aici este sufletul meu. Și asta datorită vouă”, este mesajul cu care își începe Elena Lasconi postarea.



Apoi, aceasta aduce în discuție faptul că „România este roșie” și că avem un partid-stat: PSD, dar și o alternativă USR.



„Mă doare să văd mesajul electoratului la nivel național. Românii au întotdeauna dreptate. Mesajul românilor nu trebuie ignorat, ci ascultat.

Așa că am decis să-mi depun candidatura pentru președinția USR. Motivul: reconstrucția partidului, singura alternativă în fața partidului-stat. Aici la Câmpulung continuăm cu fapte. Vă rog să aveți încredere: cuvântul meu e contract! Să fim sănătoși, liberi, uniți și să ne bucurăm unii de alții!, își încheie aceasta mesajul.



Mesajul Elenei Lasconi vine la scurt timp după ce colega sa de partid, Clotilde Armand, cerea reconstrucția din temelie a USR și lansarea unei platforme deschise publicului pentru a afla părerea sa.



"Acum este momentul unui restart profund al USR. Un bun moment în care trebuie să ne privim în oglindă şi să nu ne mai minţim, să ne recunoaştem şi să ne amintim ce ne-a unit împreună pe noi toţi: ghinişti, barnişti, clotildişti, nicuşorişti etc. Cred că de la acest moment zero putem să repornim motoarele la turaţie maximă, de la lucrurile care ne ţin pe noi toţi împreună: cinstea, competenţa, meritocraţia, transparenţa. Eu n-am să încep să arăt cu degetul persoanele care sunt responsabile pentru rezultatele slabe ale partidului. Eu vă propun (membrilor şi cetăţenilor care cred în noi) o reconciliere şi o reconstrucţie din temelie a USR. Voi lansa aici curând o platformă deschisă publicului pentru a ne răspunde toţi cetăţenii despre ce am greşit şi cum cred aceştia că putem face mai bine", a scris Clotilde Armand.

Sursa foto: Elena Lasconi / Facebook