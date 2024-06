Potrivit sursei citate, înainte de începerea votului, doi dintre candidaţi au anunţat că îşi retrag candidaturile pentru funcţia de preşedinte al USR.



Astfel, în primele două ore de vot, adică până la ora 10,00, 2.000 de membri şi-au exprimat opţiunea pentru un candidat.



Luni şi marţi are loc turul 1 al alegerilor, cu posibilitatea a încă unui tur doi pe 27-28 iunie.



Lista candidaţilor este următoarea:

Filip Vasile-Gabriel,

Hossu Radu-Mihai,

Lasconi Elena-Valerica,

Seidler Cristian-Gabriel.

Conform sursei citate, după alegerea preşedintelui USR, va fi stabilit noul Birou Naţional al USR, prin vot al delegaţilor la Congres.



Cei 24 de noi membri ai noului Birou Naţional vor fi aleşi în Congresul partidului, convocat de preşedintele Cătălin Drulă pentru 29 iunie.



Vasile Gabriel Filip din Constanţa este expert IT certificat. Este absolvent al Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" din Constanţa, fiind inginer în Electromecanică Navală. Vasile Gabriel Filip activează în filiala USR Constanţa, fiind membru din 2019.



Radu Hossu are o experienţă de peste 10 ani în marketing comercial şi de opt ani în comunicare şi consultanţă politică. S-a implicat activ în sprijinirea Ucrainei încă de la începutul războiului declanşat de Rusia, prin relatări de pe front şi prin ajutoare pentru civilii şi militarii ucraineni. Pentru implicarea sa, a fost decorat de preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi de Armata Ucraineană. A fost preşedintele Asociaţiei Pro Democraţia Braşov şi a fost implicat, de asemenea, în organizarea la Braşov a protestelor în cazurile tragediei de la Colectiv şi a OUG Activează în filiala USR Braşov, fiind membru din 2020.



Elena Lasconi este de profesie economist cu o carieră de 25 de ani în televiziune. Din 2020, este primarul USR al municipiului Câmpulung Muscel, funcţie în care a fost realeasă în 2024. A obţinut peste 100 de milioane de lei din PNRR pentru proiecte de dezvoltare în Câmpulung. A finalizat construirea unei secţii noi de oncologie a Spitalului Municipal şi a depus un proiect major de infrastructură pentru a obţine fonduri europene pentru extinderea cu 40 km a reţelei de apă şi canalizare, aproape jumătate din cât s-a făcut în 70 de ani. Elena Lasconi activează în filiala USR Câmpulung, fiind membră din 2019.



Cristian Seidler este deputat de Bucureşti şi vicepreşedinte al Comisiei pentru muncă şi protecţie socială din Camera Deputaţilor. În primul său mandat de deputat, a iniţiat legea de abrogare a pensiilor speciale ale parlamentarilor şi a obţinut, prin lege, publicarea de două ori pe an a tuturor veniturilor salariale ale angajaţilor la stat. Înainte de a deveni parlamentar, a urmat cursuri în domeniul resurselor umane şi a avut o carieră de peste 10 ani în această branşă. A absolvit Facultatea de Ştiinţe Juridice din Oradea (2003) şi a fost liderul studenţilor la drept din ELSA România. Cristian Seidler activează în filiala USR Sector 5, fiind membru din 2016.

