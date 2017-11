Nu avem nici pe departe o situatie similara care a existat in perioada de criza din 2008. La nivel fundamental sunt in prezent in piata de spatii de birouri unde anumiti parametrii fundamentali de equity, finantare, dezvoltatori si cerere, pusi intr-o ecuatie in care lucrurile functioneaza pe un grad de risc considerabil mai redus, apreciaza Florin Furdui, country manager, Portland Trust, la conferinta Real Estate & Construction Forum.

In opinia sa, masurile politice pot afecta negativ totusi nivelul de interes pe care il prezinta piata imobiliara din Romania. "Toata lumea stie ca exista o criza de forta de munca in constructii, iar preturile cresc, dar daca mai crestem si gradul de incertitudine si costurile cu taxarea suplimentara atunci increderea in economia Romaniei poate fi afectata pe termen mediu si lung. Aici trebuie sa fim mai atenti", spune Florin Furdui.

Prezent la eveniment, Dimitris Pergamalis, head of construction and development, Globalworth Real Estate Investments, subliniaza, de asemenea, ca piata este mult mai pregatita, in fata fata unei crize, in comparatie cu 2008.

"Nu mai sunt proiecte, dezvoltatori si investitori virtuali si atunci chiar daca va exista din nou o criza globala eu cred ca efectele colaterale in Romania vor fi mult mai reduse si controlate. Intr-adevar, acum piata cunoaste o crestere sustinuta, insa trebuie sa fim foarte atenti. Daca investitiile statului nu merg in paralel cu investitiile private (in infrastructura – n.r.), avansul din piata imobiliara nu va ramane unul sustenabil si atractiv pentru investitori. Aici este principala provocare a Romaniei", arata Dimitris Pergamalis.