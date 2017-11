Compania de consultanta imobiliara Colliers arata ca piata de birouri din Capitala a inregistrat o cerere noua (net take-up) de pana la 45.000 mp in cel de-al treilea trimestru al acestui an. Aceasta ar fi provenit in mare masura din partea companiilor de IT si BPO/SSC, inclusiv a celor nou intrate pe piata: Amazon, GoPro si Systematic.

Volumul tranzactiilor de inchiriere a fost mai mic in al treilea trimestru din 2017, comparativ cu aceeasi perioada de anul trecut. Suprafata totala inchiriata – care include, pe langa inchirierile propriu-zise, renegocierile si prelungirile de contracte - a fost de aproximativ 56.000 mp, fata de 71.000 mp in 2016, ca urmare a prelungirii fazei de negociere a multor tranzactii mari. Tot in aceasta perioada, cererea noua a insumat 45.000 mp, ajungand la un total de 134.000 mp de la...