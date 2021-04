Case mobile | Ce modele găsești în România și la ce prețuri | Avantaje și dezavantaje

Casele mobile sunt destul de populare în țările dezvoltate, în special în SUA, unde există o adevărată industrie, de la producători de astfel de locuințe, până la firme de transport specializate în cazul în care vrei să te muți, cu tot cu casă.

În această categorie intră, în principiu, case care sunt puse pe platforme cu roți și pot fi mutate destul de ușor, dar intră și modele de case mobile mult mai mari, a căror mutarea, deși nu este imposibilă, este mai complicată din punct de vedere logistic, necesitând asistență un firme de transport case mobile specializate.

Modelele de case pe roți, care încap pe o platformă mult mai mobilă sunt de obicei mai mici. Totuși, asta nu înseamnă că nu oferă condiții de locuit decente. Am găsit modele de case mobile mai mici, dar care au fost atât de bine compartimentate încât pot dispune de două dormitoare, bucătărie, toaletă. Spațiile sunt destul de limitate, dar asigură strictul necesar.

Ce case mobile poți găsi în România

Modelele de case mobile mai mici, disponibile și la distribuitorii din România, sunt destul de asemănătoare cu rulotele, nefiind foarte departe de acestea ca aspect. În principiu, ar putea fi privite ca niște rulote supradimensionate, dar oferă un grad de confort ceva mai ridicat decât cel al unei simple auto-rulote.

(Sursa foto: rotresort.ro)

Dintre casele mobile scoase la vânzare în România, ne-a atras atenția un model care se află în oferta majorității celor care vând astfel de case portabile. Modelul de casă mobilă Willerby Granada vine cu un spațiu locuibil de 40 mp (11x3,7) și dispune chiar de două dormitoare, dintre care unul cu pat de două persoane, un living generos, o bucătărie dotată cu plită, cuptor, frigider și chiuvetă, o baie dotată cu duș și WC.

(Sursa foto: rotresort.ro)

Structura exterioară este din lemn, montată pe un șasiu metalic și dispune și de proțap, pentru a fi tractată oricând. Pereții și plafonul casei sunt izolați cu vată minerală, iar ferestrele sunt cu tâmplărie PVC. Pentru încălzire va trebui să vă bazați pe sistemul electric de care dispune. Acest model vine cu instalație electrică la 220V.

(Sursa foto: rotresort.ro)

Din ce am observat, prețul folosit de majoritatea celor care au în ofertă acest model este de 18.500 de euro, dar am găsit și o ofertă second hand, în jurul a 12.000 de euro.

Case mobile de vânzare pot fi găsite și noi și second hand

Sunt destul de multe variante de astfel de modele și mai mari și mai mici și oferte noi și la mâna a doua, cu prețuri care încep undeva la 4.000 de euro, pentru modelele de case mobile second hand și care nu oferă o suprafață locuibilă mai mică, între 20 și 25 mp. Evident, la aceste prețuri, astfel de case pe roți vin și cu mai puține dotări.

Cei care vor un modele de case mobile mai mari și care să aibă un aspect de casă au și ei variante. Pe acest segment companiile care produc case mobile oferă inclusiv instrumente de configurare, astfel încât să-ți poți personaliza casa mobilă înainte de a ajunge la tine.

(Sursa foto: noicasemobile.ro/letniskowo)

Și în cazul acestora există mai multe variante de dimensiuni, unele începând de la 35 mp până pot trece chiar de pragul de 50 mp. O locuință de acest gen, chiar arată ca o casă. Dacă reușești să ascunzi platforma pe care este montată structura casei, chiar ai putea crede că este o casă normală.

Am găsit modele de case mobile de vânzare care dispun de două intrări complet separate, două dormitoare, dressing, living room, cameră pentru copii sau studio de lucru, bucătărie și chiar două băi complet echipate. Pot fi dotate și cu panouri solare, au sisteme de încălzire electrice și vin cu instalațiile electrice la 220V. Există, însă, și variante care dispun de instalații pentru echipamentele care funcționează pe gaz.

(Sursa foto: noicasemobile.ro/letniskowo)

Avantajele unei case mobile

Poate cel mai important avantaj al unei case mobile este acela că nu ai nevoie de autorizație de construcție

Nu trebuie să plătești nici impozit ca în cazul unei case normale.

Casele mobile vin direct montate și amenajate și pot fi instalate oriunde . Prin urmare pot fi o variantă de luat în calcul de administratorii campusurilor turistice sau a locurilor de casare în regim de motel. De ce nu, și de către cei care au în administrare un parc de rulote.

Mentenanța lor necesită efort minim

Faptul că pot fi mutate oriunde reprezintă, în mod cert, un avantaj față de o casă zidită.

Dezavantajele unei case portabile

Nu se pot compara cu casele zidite din punct de vedere termic

Nu se pot compara cu imobilele clasice nici la capitolul rezistență

Nu pot fi văzute ca o investiție de viitor, la fel cum pot fi văzute locuințele clasice.

Se vând mai greu o casă normală.

Poți cumpăra o casă mobilă în rate, dar nu vei putea apela la un credit ipotecar, ci la varianta de credite personale.

Costul mutatului. Dar această problemă apare doar în cazul în care vrei să te muți. Mai mult, este limitat la cazul modelelor foarte mari, pentru care vei avea nevoie de serviciile unei companii care dispune de mijloace speciale de transport al unei case mobile, pentru care va trebui să scoateți ceva bănuți din buzunar.

Concluzie

Este destul de clar că aceste tipuri de case pe roți sunt variante de luat în calcul pentru cineva care are nevoie de un spațiu locativ temporar. Poate fi și o variantă mai rapidă și mai ieftină decât construirea unei case. Cu siguranță mai simplă, dacă ne gândim și la faptul că scăpăm de toate obligațiile birocratice. Simpla obținere unei autorizații de construcție este o adevărată aventură. Mai scapi și de impozitul pe casă, dar trebuie reținut că, oricât de atractivă este o asemenea variantă, îi lipsește toate avantajele unei locuințe zidite.

Sursa foto: TheSpruce.com

