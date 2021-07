Cum îmi aleg un aer condiționat care să facă toți banii? La ce trebuie să fim atenți înainte și după cumpărare

Suntem în plin sezon călduros, iar pentru tot mai mulți români, aparatul de aer condiționat a devenit cel mai bun prieten, mai ales în condițiile în care temperaturile din acest an sunt foarte ridicate.

Instalarea sau schimbarea unui aparat de aer condiționat nu pare a fi o mare bătaie de cap, dar este foarte important să alegem echipamentul potrivit, care „să-și scoată banii”, cum ne place nouă românilor să spunem.

Pe piață sunt numeroase alternative, de la aparate foarte ieftine, de până în 1.200 de lei, dar și soluții premium, mai scumpe, dar care vin cu mai multe funcții, unele chiar smart, sunt mai eficiente din punct de vedere al performanței, dar și al consumului de energie, ceea ce se poate dovedi un avantaj pe termen lung.

Am cerut sfaturi de la Avi Compact, cel mai mare distribuitor de echipamente Daikin din România, dar care are în portofoliu și alte mărci, precum Samsung, Vaillant, Viessmann sau Wilo. Am compilat toate informațiile și sperăm că recomandările de mai jos să vă ajute să vă cumpărați un aparat care să merite toți banii.

Cei de la Avi Compact ne spus că, dacă aparatul de aer condiționat este vechi, nu trebuie să așteptăm sezonul cald pentru schimbarea acestuia!

„Vara, timpul de soluționare a cererilor de instalare, mentenanță și service este influențat de numeroase solicitări ce vin din partea clienților corporate pentru sisteme de mari dimensiuni și de capacitate mare, fapt ce crește în mod automat timpii de așteptare pentru utilizatorii casnici”, ne-a spus chiar Florin Rădulescu, fondator Avi Compact.

Criteriile care trebuie să ne intereseze

Cu siguranță prețul se află în topul criteriilor ca importanță, dar sunt și alte aspecte cel puțin la fel de importante, care pot transforma investiția într-un aparat de aer condiționat într-una de care să nu ne pară rău.

Durata de viață: Informați-vă în legătură cu durata de viață a aparatelor pe care le-ați luat în vizor pentru achiziție. În teorie, un aparat ar trebui să reziste măcar 10 ani, dacă nu apar situații neprevăzute și nefericite.

Consumul de energie: Un criteriu care ne poate determina chiar să schimbăm echipamentele pe care le avem deja este consumul de energie. Echipamentele noi consumă mai puțin decât cele de acum 10 ani, de exemplu. Consumul de energie trebuie să fie menționat în descrierea aparatului. Încercați să găsiți aparate care să ofere puterea de care aveți nevoie (discutăm despre acest aspect mai jos), dar care să indice un consum mai mic de energie.

În cazul în care nu avem un echipament inverter, adică un aparat destul de vechi, prin simpla schimbare cu un echipament din generația actuală vom obține reduceri ale consumului de energie cu până la 30% pe sezon.

Ca exemplu, un sistem A++ de 9.000 BTU, potrivit pentru dormitor, consumă maximum 850 wați/oră.

Ce înseamnă BTU? Este o unitate de măsură, acronimul venind de la British Thermal Unit. Acest indicator ne spune cât de puternic este aparatul. Am putea intra în detalii tehnice, dar în termeni mult mai simpli un BTU mai mare înseamnă o putere mai mare de a scoate aerul cald din încăpere și de a-l înlocui cu aer răcoros.

Evident, un BTU mai mare înseamnă și un consum de energie mai mare, dar nu vă obligă nimeni să folosiți aparatul la capacitate maximă de fiecare dată. Nici măcar nu este nevoie de așa ceva.

Cum îmi dau seama de ce putere am nevoie?

Înainte de a ajunge la putere, potrivit experților de la Avi Compact, pentru dimensionarea corectă a aparatului există câteva criterii de luat în calcul:

Suprafața încăperii - pentru a știi ce putere să alegem.

- pentru a știi ce putere să alegem. Destinația (rezidențial, office, comercial, industrial etc.) - spațiile comerciale sunt mult mai frecventate, ușile se deschid mai des, aerul de afară intră mai tot timpul, prin urmare, este nevoie de un aparat mai puternic, chiar dacă suprafața nu este foarte mare. Astfel, ne asigurăm că nu am luat un aparat care „nu poate face față”.

(rezidențial, office, comercial, industrial etc.) - spațiile comerciale sunt mult mai frecventate, ușile se deschid mai des, aerul de afară intră mai tot timpul, prin urmare, este nevoie de un aparat mai puternic, chiar dacă suprafața nu este foarte mare. Astfel, ne asigurăm că nu am luat un aparat care „nu poate face față”. Nivelul de căldură degajată (de exemplu, living + bucătărie deschisă) - este lesne de înțeles că toată căldura de la bucătărie se va transfera și către living.

(de exemplu, living + bucătărie deschisă) - este lesne de înțeles că toată căldura de la bucătărie se va transfera și către living. Suprafața vitrată din încăpere (numărul de geamuri) - sunt suprafețe cu un coeficient variabil în ceea ce privește izolația termică, prin urmare pot influența eficacitatea aparatului. Dacă aveți geamuri care se încing în soarele arzător al verii, aparatul va trebui să muncească mai mult.

(numărul de geamuri) - sunt suprafețe cu un coeficient variabil în ceea ce privește izolația termică, prin urmare pot influența eficacitatea aparatului. Dacă aveți geamuri care se încing în soarele arzător al verii, aparatul va trebui să muncească mai mult. Direcția din care bate soarele - este vorba despre acele zone în care bate soarele toată ziua, prin urmare este și mai cald în acele încăperi, prin urmare, dacă încăperea este încinsă în restul zilei de soarele arzător al veri, un aparat mai mic va munci mai mult pentru a răci aerul în mod corespunzător.

Pentru spații mai mici sau până la 25 mp putem alege aparate de 9.000 BTU și creștem la 12.000 BTU pentru suprafețele de până la 35 mp.

Cei de la Avi spun că, pentru locuințe, nu sunt recomandate echipamente de climatizare mai mari de 18.000 BTU, deoarece debitul de aer este foarte mare.

Brandul – cumpărați din locuri care să vă asigure garanția și service-ul

Un alt criteriu, este brandul, iar când ne referim la brand, nu vorbim doar despre marca produsului, ci și de unde-l cumpărăm.

Este recomandat să alegem un aparat de climatizare de la furnizori cu rețele de distribuție puternice la nivel național, ce oferă atât garanție, cât și servicii de mentenanță post garanție pentru produs.

La sistemele achiziționate din hypermarketuri sau din alte magazine nespecializate, poți avea surpriza neplăcută ca, după o vreme, firma cu care ai făcut montajul să nu mai existe ori ca livrarea pieselor de schimb să dureze foarte mult pentru că sunt greu de găsit.

În medie, termenul de garanție pentru un aer condiționat este de 3 ani, iar specialiștii de la AVI Compact spun că trebuie asigurată și pentru montaj, un mare plus în condițiile în care o instalare prost făcută este întotdeauna mai costisitoare decât orice ofertă de preț din piață.

Nivel de zgomot, funcții suplimentare

Cu siguranță nu vrem un aparat care ne va răcori, dar care nu ne va lăsa să dormim din cauza zgomotului. Dacă testăm aparatul în modul silențios (sleep în unele cazuri), nivelul zgomotului la unitatea interioară, trebuie să fie la 20 de decibeli (db), adică să nu se audă.

În cazul funcției încălzire, recomandarea experților este aceea de a fi folosită în perioadele de tranziție, toamnă-primăvară, până deschidem sau după ce am închis centrala termică. Ori ca soluție de rezervă, atunci când sunt avarii la sistemul de termoficare.

În ceea ce privește funcțiile smart, la echipamentele premium, ar trebui să aibă și funcția Wi-Fi inclusă. Cu ajutorul controlerului, toate setările se pot face și de la distanță. Pentru gamele mai noi, funcția Wi-Fi poate fi adăugată chiar și dacă aparatul nu o are inclusă din fabrică.

Unde instalez aparatul?

Răspunsul este destul de simplu. Acolo unde ai nevoie, dar trebuie ținut cont de câteva aspecte importante.

Dacă aveți un apartament mai mic, să spunem de 50mp cu două camere, și vreți să răciți aerul în tot apartamentul, puteți să-l puneți în sufragerie.

Recomandarea experților este să-l montați cu ajutorul unor specialiști, care vă pot ajuta și să alegeți locul cel mai potrivit în casă. Ei vă pot indica acele locuri care sunt potrivite pentru a vă îndeplini toate cerințele.

Dacă sunteți în situația în care trebuie să-l schimbați/montați singuri, cu ajutorul unui „prieten” priceput:

- nu-l amplasați în fața altor pereți sau a unor piese de mobilier masive, care vor obstrucționa fluxul de aer. În acest fel vă asigurați că aparatul funcționează la capacitate maximă și distribuie aerul către toată locuința. Dacă aerul este reflectat către aparat, zona din jurul acestuia se răcește mai repede, prin urmare, acesta ar putea reduce ritmul de răcire, dacă este setat pe modul automat, prin urmare, să răcească doar zona de promixitate, nu și pe cele aflate la o distanță mult mai mare.

- Aparatul trebuie instalat la înălțime. Aparatele de aer-condiționat sunt instalate în partea superioară a încăperilor dintr-un mod extrem de simplu și bine întemeiat. Aerul rece este mult mai greu decât cel cald, prin urmare va cobori spre partea inferioară a camerei și va răci în mod uniform încăperea. Prin urmare, vă recomandăm să lăsați aerul să „bată” în sus, pentru că în acest fel răcoriți chiar mai repede încăperea, decât dacă îndreptați unghiul clapetei înspre pardoseală.

- Dacă îl instalați în dormitor. Nu-l instalați deasupra patului. Aerul se va răci în mod uniform în încăperea pe care o aveți, dacă nu există obiecte care să obstrucționeze circulația aerului. Ne dorim să dormim în răcoare, dar aerul eliberat de aparat este mult sub temperatura dorită în încăpere, prin urmare, vă expuneți riscului de îmbolnăvire.

- Dacă aveți nevoie de el în bucătărie, nu-l instalați exact deasupra aparatelor de gătit care degajă căldură. Sunt destul de rare aceste situații, dar dacă nu vreți să suferiți de căldură vara în bucătărie, recomandarea este să nu combateți eforturile aparatului de aer condiționat de a răci aerul din bucătărie, cu aerul dogoritor eliberat de aragaz, cuptor sau plita electrică.

Mentenanța poate prelungi durata de viață a aparatului semnificativ

Întreținerea corectă a unui aparat de aer condiționat îi poate crește durata de viață cu până la 50%, ne spun cei de la Avi Compact. Pentru o întrebuințare optimă se recomandă efectuarea a două revizii anuale (înainte și după sezon), precum și curățarea filtrelor interioare, în special dacă sistemul este montat într-o zonă cu mult praf, la etaje inferioare ori unde există puf de plop.

Fără mentenanță motorul muncește mai mult, iar durata de viață scade.

Recomandarea Avi Compact este ca încă de la început să ne adresăm pentru aceste servicii unor firme de specialitate, certificate conform legii (de către Asociația Generală a Frigotehniștilor din România) pentru lucrări de mentenanță la echipamentele ce funcționează cu agenți frigorifici.

Un sistem de aer condiționat care nu este bine întreținut este mai probabil să întâmpine probleme de funcționare exact atunci când avem mai mare nevoie de el, adică în timpul sezonului de vârf.

Cum ne putem ocupa singuri de întreținerea aparatului

Întreținerea și curățarea corespunzătoare, în plus față de mentenanța cu firma specializată, sunt necesare deoarece unele componente interne ale aparatului de aer condiționat se umezesc în timpul folosirii. Acestea trebuie să fie curățate pentru a preîntâmpina dezvoltarea mucegaiurilor sau a bacteriilor.

Curățarea echipamentului de către beneficiar se va face de câte ori este necesar. Ca reguli pentru această curățare, menționăm:

Întotdeauna, înainte de efectuare, se oprește alimentarea cu energie electrică prin decuplarea întrerupătorului sau scoaterea din priză, după caz.

Nu se folosesc benzină, benzen, diluant, praf de șlefuit pentru a evita decolorarea sau deformarea aparatului.

Nu se folosesc apă sau aer la temperaturi mai mari de 40 grade pentru a evita deformarea aparatului

Nu se folosește peria de frecat pentru a nu desprinde finisajul de pe suprafețe.

Trebuie curățat schimbătorul de căldura al unităților interioare folosind produse cu acțiune antibactericidă și antivirală

Trebuie realizat un tratament specific pentru tăvița de condens, împotriva mucegaiului și pentru combaterea mirosurilor

Trebuiesc verificate eventualele scapari de freon ale echipamentului

Se vor curăța filtrele de aer ori de câte ori este necesar. Un aparat cu filtrele murdare nu poate dezodoriza sau curăța aerul, diminuează încălzirea/ răcirea și, de asemenea, poate provoca mirosuri neplăcute.

Sperăm că toate aceste sfaturi vă vor ajuta să vă luați un aparat de aer condiționat care să se transforme într-o investiție care „să merite”.

Noi vă mai sfătuim să stați și cu ochii pe prețurile aparatelor de aer condiționat, care ar putea să crească în a doua jumătate a lui 2021, din cauza lipsei de materii prime, ce a dus la o scumpire a acestora, prin urmare, mai mulți producători de soluții de climatizare au anunțat și ei scumpiri

