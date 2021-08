Câți bani cheltuie românii pe renovări? 15% alocă bugete care depășesc 5.000 de euro

Aproape 60% dintre românii care locuiesc la casă au în plan lucrări de îmbunătățire și renovare a proprietății în următorii 2 ani, potrivit unui sondaj online comandat de star Stone. Procentul este cu atât mai important cu cât, de la începutul pandemiei, românii au investit mai mult timp în renovări și amenajări interioare și exterioare.

Dacă, pentru amenajările interioare, cei mai mulți români iau în calcul lucrări de igienizare a pereților (vopsire, zugrăvire), pentru lucrările de renovări exterioare, intențiile românilor variază de la lucrări la acoperiș, izolații, amenajări peisagistice, montări de pavaje și chiar construcții sau renovări de piscine.

15% dintre români vor aloca peste 5.000 euro pentru renovarea casei

Peste 40% dintre respondenții care au în plan să facă amenajări exterioare vor aloca până la 1.500 de euro pentru un astfel de proiect, un sfert dintre aceștia luând în calcul un buget de până la 3.000 de euro, 17% de până la 5.000 de euro, iar 15% ar aloca peste 5.000 de euro.

Potrivit sondajului, peste jumătate dintre cei care vor să facă renovări exterioare în următorii 2 ani se vor axa pe lucrări de tâmplărie, de renovare a acoperișului și de termoizolații, iar 48% dintre aceștia iau în calcul montarea de pavaje. O treime dintre aceștia vor monta pavaje premium cu aspect de piatră naturală, iar un sfert chiar piatră naturală, în timp ce 24% iau în calcul montarea de pavaj premium vibropresat.

„Am observat o creștere semnificativă a cererii pentru pavaje premium în ultimul an, concomitent cu dorința oamenilor de a-și îmbunătăți locuințele, cu accent atât pe utilitate, cât și pe confort și design. Astfel, în ultimul an, vânzările de pavaje au crescut cu 21% și ne așteptăm pentru anul acesta la un avans de 25%” a declarat, într-un comunicat remis redacției, Cristian Pop, Director General Star Stone.

Potrivit acestuia, piața de pavaje din România s-a majorat cu peste 12% în acest an, pe fondul numărului mai mare de șantiere deschise, atât în sectorul public, cât și în cel privat.

Un alt produs tot mai accesat de români este piscina. Potrivit sondajului, 10% dintre respondenți au în plan construcția sau renovarea piscinei în următorii 2 ani. Dintre aceștia, peste jumătate (55%) doresc să amenajeze piscină cu skimmer, cel mai dorit tip de piscină fiind cea din beton (30%).

Referitor la locul de achiziție a materialelor de construcții, aproape 3 sferturi dintre români aleg magazinele de tip DIY (precum Dedeman, Hornbach etc.), iar calitatea materialelor este principalul aspect luat în calcul, 82% dintre respondenți menționând acest lucru. Apoi, în ordine, felul în care arată materialele de construcții (44%) și ușurința în montarea acestora (37%) sunt alte două aspecte în funcție de care românii își aleg produsele.

De asemenea, deși peste jumătate dintre respondenți nu au vreo preferință legată de proveniența materialelor de construcții folosite, 41% preferă ca acestea să fie produse în România.

Sursa foto: Shutterstock

