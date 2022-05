Hala Ford, vârf de lance al industrializării în perioada interbelică, acum în paragină, așteaptă să fie readusă la viață

Hala Ford este parte a istoriei Bucureștiului, un proiect în care s-a implicat direct celebru Henry Ford, în care s-a lăsat fotografiat și tânărul Rege Mihai în anii '30, dar acum stă ascunsă în vegetație, în umbra unor clădiri moderne și impunătoare. Totuși, la interior ascunde o surpriză la care nu ne-am așteptat când am vizitat-o, iar povestea clădirii este un capitol din istoria industrializării din România.

Cum mergi prin partea de nord a Capitalei, la intersecția dintre Calea Floreasca, Bulevardul Mircea Eliade și Strada Ceaicovski, sunt patru clădiri înalte care-ți atrag în mod special atenția. Sunt cele mai înalte clădiri din zonă și sunt îmbrăcate în sticlă, reflectând cerul cu geamurile sale întunecate. Complexul este cunoscut sunt numele One Floreasca City. Este dezvoltat de unul dintre cei mai „bogați” dezvoltatori de la noi, One United Properties.

În același complex, la umbra celor 3 clădiri rezidențiale, dar și a unui turn de birouri, se află o clădire care stă ascunsă după un gard înalt, cuprinsă de vegetație deasă. Clădirea face notă discordantă de modernismul turnurilor construite de către dezvoltatorul proprietar. Diferența este dată de zidurile vechi și erodate de vreme, cu cărămizi căzute, cu uși blocate de blocuri de BCA, de grinzile ruginite a celei ce era cunoscută ca fiind prima linie de asamblare modernă auto din Europa de Est.

(Sursa foto: Wall-Street.ro)

Datează din perioada interbelică și a fost până în timpul celui de al Doilea Război Mondial uzina de montaj Ford din România. Ceea ce era un simbol a dezvoltării industriale din România interbelică zace acum în ruină, așteptând să fie renovată și redată circuitului economic.

Cei de la One United Properties, care au un plan de investiții de zeci de milioane de euro pentru Hala Ford, ne-au ajutat să vedem mai bine starea în care se află clădirea, așa că am mers la fața locului să vedem cum arată.

(Sursa foto: Wall-Street.ro)

De la intrare, locul nu inspiră foarte multă încredere. Grămezile de moloz, întunecimea parterului, praful și pustiul din clădire nu-ți inspiră faptul că acum mai bine de 80 de ani Ford asambla mii de mașini și autocamioane anual.

La intrare se află și o machetă a ceea ce ar fi vrut să devină Floreasca Gardens Shopping & Recreation Center, un proiect ce se voia a fi dezvoltat de ultima firmă care și-a desfășurat activitățile aici: Euroform Milenium. Proiectul a rămas doar o machetă prăfuită, care încă stă în holul de la intrarea dinspre Banu Andronache a Halei.

Citeste si: Ford sarbatoreste 104 ani de la inaugurarea primei linii de productie

(Sursa foto: Wall-Street.ro)

Ne aventurăm cu grijă prin clădirea întunecată. Peisajul este unul destul de sumbru. Loc întunecos și rece, plin de grămezi de moloz, solul este acoperit de un strat gros de praf, îmbinat cu umezeală din loc în loc. Pare că a aici s-au aciuat la un moment dat oameni ai străzii și câini.

La parter, nimic spectaculos. Încă încercăm să ne imaginăm hala plină de oameni, care montau acum 70-80 de ani mașini și autocamioane Ford. Încercăm să vizualizăm mașinăriile, linia de asamblare, oamenii care roboteau pe lângă vehiculele care abia așteptau să iasă pe străzile României interbelice, dar liniștea și răceala locului nu ne inspiră foarte mult.

(Sursa foto: Wall-Street.ro)

O scurtă istorie a implicării lui Henry Ford în industrializarea României

De la cei de la One United Properties aflăm și o parte dintre detaliile legate de clădire. Aceștia ne spun că hala Ford, imobil istoric situat în zona de centru-nord a Bucureștiului, a fost achiziționat de dezvoltator de la Auchan România și va beneficia în următorii doi ani de investiții semnificative pentru restaurare, în scopul protejării și regenerării patrimoniului cultural al orașului.

Citeste si: HiSky va avea zboruri și din București. Care sunt destinațiile...

Dar până să ajungem să vorbim despre planurile de transformare a clădirii și să descoperim o plăcută surpriză la etajul clădirii, aflăm că acțiunea de industrializare a României dintre anii 1922-1927 și cea începută în anul 1934 au transformat Bucureștiul într-un adevărat centru industrial și comercial.

Terenul pe care a fost construită fabrica a fost cumpărat la începutul anilor 1930 chiar de către celebrul Henry Ford.

La 1 martie 1935, Ford înainta Ministerului Industriei și Comerțului o propunere pentru construirea unei uzine de montaj în Calea Floreasca. Aceasta era prima linie de montaj operațională a concernului de peste Atlantic în Europa de Est. Astfel, avea să ia naștere probabil cea mai cunoscută fabrică din Capitală din anii ’30, nu numai pentru că îi „motorizase” pe români, ci și pentru „palatul de sticlă și beton”.

Citeste si: Locuințe pentru bogați – Top 10 cele mai scumpe apartamente din...

(Sursa foto: Wall-Street.ro)

Compania a colaborat cu arhitectul american Albert Kahn, care a oferit soluții pentru cerințele lui Henry Ford: lumină, curățenie, o bună ventilație, economia spațiului interior și a timpului de producție. Definiția arhitecturii industriale pentru Albert Kahn era „more business and less art”, de aceea clădirile proiectate pentru Ford erau tehnice și funcționale. Kahn considera că pentru a realiza o arhitectură de bună calitate nu erau necesare cheltuieli în plus, ci era suficientă accentuarea liniilor, a masivității structurii sau o bună proporționare între gol și plin.

(Sursa foto: Wall-Street.ro)

La inaugurare, fabrica avea 100 de angajați. Aproximativ 2.500 de vehicule au fost asamblate an de an, principalul automobil construit în fabrica din București fiind Ford V8 Fordor Sedan. Fabrica a prosperat, iar în anul 1933 capitalul companiei era crescut la 20 de milioane de lei. Regele Mihai trecea și el prin fabrică lăsându-se fotografiat în timp ce lucra pe linia de asamblare.

Citeste si: Caru cu bere – povestea fascinantă a celui mai vechi restaurant din...

Cu siguranță un demers de imagine inițiat de Ford, compania americană fiind mult mai familiarizată cu importanța aportului de imagine adus de personalitățile locale, iar ce alegere mai bună putea exista în România anilor ‘30 decât tânărul rege Mihai?

(Sursa foto: Wall-Street.ro)

Din păcate, cel de-al doilea Război Mondial a afectat operațiunile din România și avea să schimbe destinul fabricii, care, o vreme, a început să execute exclusiv comenzi ale armatei române, pe fondul sistării importurilor din SUA.

În 1948 fabrica a fost închisă după ce România a intrat sub influența sovietică. Profilul uzinei Ford din România avea să fie schimbat în aparatură de automatizări, aici funcționând firma Automatica şi fiind construite noi hale. Din fericire, hala în care s-au asamblat autoturisme Ford nu a fost demolată și a supraviețuit până în zilele noastre, deși după căderea comunismului a intrat într-un con de umbră, proprietatea fiind și acum în paragină.

Citeste si: Vânzările de locuințe au crescut și la început de 2022, dar apar...

Grădina secretă de la etaj

Încărcați cu fapte istorice, ne facem și mai mult curaj. O luăm pe scări, pășind cu grijă, deoarece clădirea este veche și așteaptă să fie renovată și consolidată de câteva decenii bune. Nimic din ce era la parterul clădirii nu ne pregătea pentru ce am găsit la etaj.

Un luminator în acoperișul clădirii lasă razele plăcute ale soarelui de primăvară să scalde etajul clădirii în lumină. Geamurile sunt în mare parte sparte, dar în acest fel ploaia și elementele naturii au permis dezvoltarea unei grădini aici. Una sălbatică. Nu știm cum, dar în plafonul de ciment al etajului și-au găsit loc semințele unor plante, inclusiv a unui copăcel, să crească și să transforme peisajul deprimant din hală.

(Sursa foto: Wall-Street.ro)

Este uimitor cum viața și-a făcut loc într-o hală betonată. În capătul celălalt al halei cresc alte plante și petice de verdeață, sub un steag al Franței care flutură în briza plăcută a primăverii. Nu știm cum a ajuns acolo acel steag, dar completează decorul neașteptat pe care l-am găsit în grădina secretă de la etaj.

Prin luminatorul spart se văd impunătoarele turnuri de sticlă ale complexului One Floreasca City. De aici, priveliștea pare impresionantă, dar pentru locatarii din aceste clădiri, când se uită în jos, către clădirea aflată în ruină s-ar putea să nu aibă parte de o priveliște la fel de plăcută.

(Sursa foto: One United Properties)

Dar copăcelul cu flori este în sine o poveste. O poveste care nu putea fi văzută din afară. Cel mai probabil, când va fi renovată clădirea, copăcelul nu va mai fi, dar în momentul în care l-am văzut a părut a fi raza de speranță că în Hala Ford încă mai este loc pentru viață. Poate că în viitor, la fel ca acel copăcel, prin luminator se vor uita către cerul Capitalei și oamenii care vor trece intra din nou în clădire.

Planurile de 82 de milioane de euro pentru readucerea la viață a Halei Ford

Dezvoltatorul One United Properties și-a exprimat intenția de a investi în restaurarea acestui imobil istoric, care va face parte din ansamblul multifuncțional One Floreasca City. Scopul investiției este de a reda imobilului gloria de odinioară și a-l reintegra în circuitul reperelor din București, astfel încât să poată fi din nou o destinație de neratat pe agenda oricui vizitează Capitala.

Dezvoltatorul intenționează să restaureze integral fabrica și să o transforme într-un spațiu retail, parte integrantă a dezvoltării One Floreasca City. Spațiul comercial din fosta hală Ford va găzdui magazine high-end și restaurante cu terase ample, distribuite în spațiul de 6 metri înălțime de la parter și primul etaj.

Valoarea brută de dezvoltare a proiectului la finalizare este estimată la 82 de milioane de euro, dar eforturile celor de la One United ar putea depăși această valoare cu ușurință. Cel puțin la ce am putut vedea acolo.

(Sursa foto: Wall-Street.ro)

Pe lângă Hala Ford, dezvoltatorul vrea să readucă în circuitul reperelor din București și alte locuri emblematice pentru istoria Capitalei, păstrându-le în același timp moștenirea și frumusețea, așa cum se va întâmpla și cu proiectul de regenerare urbană în urma achiziției clădirii istorice din apropierea Ateneului Român, One Athénée.

One United Properties caută în mod activ să identifice clădiri istorice pentru restaurare. Protecția și regenerarea reperelor istorice abandonate fac parte dintr-o strategie de durabilitate mai amplă pe care One United Properties a început să o implementeze în 2021, ca urmare a deciziei de a se alătura Pactului Global al ONU, cea mai mare inițiativă de sustenabilitate din lume.

Rămâne de văzut ce vor reuși cei de la One United Properties să facă din hală. Va fi un proces complicat și chiar suntem curioși dacă proiectul lor se va concretiza într-o clădire care să păstreze și istoria locului, dar să o încadreze în peisajul modern al complexului său.

Sursa foto: Wall-Street.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: