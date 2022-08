Jucătorii din imobiliare prind din nou curaj: investițiile au ajuns la 518 milioane de euro în primul semestru

Piața investițiilor din România a înregistrat creșteri în primul semestru al acestui an, până la valoarea de 518 mil. euro, de la 360 mil. euro a perioadei similare de anul trecut, potrivit companiei de consultanță imobiliară Crosspoint Real Estate.

Potrivit sursei citate, volumul investițiilor a crescut și comparativ cu anii anteriori, chiar și cu cei care au precedat criza COVID-19 - în perioada 2018-2021 acesta a înregistrat valori între 320 si 430 mil. euro în primul semestru.

Conform cercetărilor departamentului de Research al Crosspoint Real Estate, piața locală a generat un volum de tranzacții în S1 în creștere, față de perioada similară a anului trecut – 518 mil. euro vs 360 mil. Euro, iar sectoarele cele mai performante sunt reprezentate de retail și office.

“În ceea ce privește tranzacțiile aflate în derulare – dacă acestea vor fi închise în cursul acestui an - România anunță un S2 bun, similar cu S2 2021. Premisele sunt optimiste, având în vedere cifrele analizate în anii trecuți, iar cel mai bun exemplu este că volumul investițiilor a rămas relativ constant chiar și în anii crizei sanitare”, a declarat, într-un comunicat remis redacției, Ilinca Timofte, Head of Research, Crosspoint Real Estate.

Atractivitatea randamentelor ridicate, în comparație cu regiunea, aceasta rămâne un factor determinant pentru investitori, care văd în aceste produse un refugiu în fața inflației. “Prudența este cuvântul de ordine, atât în rândul cumpărătorilor, cât și în rândul vânzătorilor, în așteptarea cristalizării tendințelor ce vor defini piața investițională, în perioada următoare”, adaugă Gubandru.

Piața europeană este în expectativă

La nivel european, piața de investiții este într-un moment de expectativă, inflația și volatilitatea prețurilor pentru materiale de construcții generând incertitudine, iar o parte din jucătorii implicați amână deciziile de achiziție în lipsa predictibilității, potrivit ultimului raport al Savills, asociatul internațional al Crosspoint Real Estate în România.

“În Europa, cererea este în continuare constantă pentru produsele prime - cele de o calitate foarte bună, care asigură venituri constante pe termen lung - vedem prudență în analiza produselor value-add și, cel mai probabil, vom asista la o scădere a volumelor de investiții per total în 2022 vs 2021, dar și o încetinire a comprimării randamentelor, coroborat cu creșterea dobânzilor la finanțări”, spune Bogdan Gubandru, Head of Investment, Crosspoint Real Estate.

Ultima tranzacție asistată de Crosspoint Real Estate este cea prin care Transilvania Construcții a achiziționat portofoliul de proprietăți logistice de la SIF Imobiliare PLC. Valoarea totală a tranzacției este de aproximativ 15 milioane de euro și este una dintre cele mai importante tranzacții imobiliare din sectorul industrial din acest an.

