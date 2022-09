Tot mai multă lume vorbește în întreaga lume despre marea revenire a angajaților la birou și au apărut voci și în România care au indicat același lucru, dar ceea ce se întâmplă în prezent nu poate fi numită o mare revenire, în condițiile în care această revenire la birou nu seamănă deloc cu ceea ce era înainte de pandemie.

Wall-Street.ro a stat de vorbă cu Tudor Ionescu, Head al A&T Services Office în cadrul companiei de consultanță imobiliară CBRE România, care crede că este vorba de o interpretare greșită a ceea ce se întâmplă și ne explică de ce o revenire la birou așa cum o știam înainte este improbabilă.

Este clar că tot mai multe companii încearcă să readucă angajații la birou, dar cea mai bună metodă de a o face este cea a alegerii unor strategii hibride, care sunt din ce în ce mai diverse.

„Am auzit de curând că urmează în al doilea semestru o mare reîntoarcere la birou. Eu eram nepregătit pentru vestea asta. Nu auzisem niciodată la noi că o să avem așa ceva. La noi, de obicei, lucrurile se întâmplă treptat, nu există astfel de schimbări bruște. Avem un vârf, dar este o interpretare greșită a celor care vorbesc despre asta, pentru că eu nu văd o mare reîntoarcere la birou. Este doar o chestiune contextuală legată de reînceperea școlilor”, ne-a spus Tudor Ionescu.

(Tudor Ionescu, Head al A&T Services Office CBRE România - sursa foto CBRE România)

Într-adevăr, ne spune el, are loc o revenire la birou, dar nu așa cum se așteaptă lumea.

„Este, de fapt, o mare transformare prin care trec toate birourile și toate companiile. Este un fenomen interesant al momentului, dar lucrurile au început să se reașeze încă de anul trecut. Da, s-au maturizat un pic lucrurile în prima jumătate de an, iar acum continuă să se reașeze, în sensul că apar tot felul de strategii hibrid de a lucra.

Și sunt foarte multe variante, în funcție de câte zile trebuie să revină angajatul la birou, în funcție de modul în care îi readuci la birou, pentru că poți să-i chemi pe toți sau să vină pe rând birou și așa mai departe”, ne-a explicat specialistul de la CBRE România.

Care este principalul motiv pentru care românii preferă să lucreze de acasă

Din ce ne spune Tudor Ionescu, înțelegem că varianta hibridă împacă mai toate părțile implicate, în sensul că angajatorii își aduc o parte dintre oameni la birou pentru a lucra împreună, dar în același timp și angajații sunt mulțumiți că nu trebuie să înfrunte în fiecare zi traficul.

Această situație se întâmplă cam în toate orașele mari, dar în București este cel mai clar acest lucru. Deși nu este singurul, acesta pare să fie motivul principal pentru care angajații preferă să lucreze de acasă, decât să vină la birou.

Potrivit specialistului de la CBRE, problema cea mai mare este cea a timpului pierdut pe drumul dintre casă și birou, ceea ce făcut ca locația clădirilor de birouri să conteze mai mult ca niciodată, astfel încât companiile să-și atingă obiectivul de a-i readuce pe oameni în birouri.

„Locația este esențială în București. Aș zice că la fel este în toată țara, dar în Capitală este cel mai evident acest lucru, pentru că se circulă foarte prost, rețeaua de transport în comun nu se modernizează pe măsura avansului imobiliar, ceea ce face ca timpul petrecut în trafic să fie foarte mare.

Acesta este și motivul principal pentru care oamenii preferă să lucreze de acasă. În niciun caz, principalul motiv nu este acela pentru că nu au chef să vină la birou sau că nu vor să lucreze cu colegii.

Ca să ajung la birou la ora 9:00, trebuie să plec la ora 7:30. Decât să pierd o oră sau două pe drum, mai bine îmi fac o cafea, deschid calculatorul și încep să lucrez de acasă”, ne-a mai spus reprezentantul CBRE România.

Efectul: companiile și-au schimbat modul în care caută sedii pentru birourile lor

Ținând cont de aceste aspecte, companiile au început să fie și ele mai atente la alegerea unei locații anume pentru a-și deschide sau reloca un sediu.

„Companiile își doresc să-și aducă oamenii și este o dorință naturală și firească, deoarece își doresc lucreze împreună la birou. În aceste condiții, atunci când își caută un loc pentru a-și deschide un birou, criteriul de accesibilitate este cel mai important, în special în București.

Dacă ne uităm la ce se întâmplă în afară, de exemplu în SUA, criteriul de accesibilitate este undeva mai la coadă, pentru că acolo se circulă diferit. Oamenii nu pierd la fel de mult timp în trafic așa cum se întâmplă la noi”, ne-a mai spus Tudor Ionescu.

Astfel, ne mai spune reprezentantul CBRE România, companiile cer consultanților imobiliari care se ocupă de închirierea de spații de birou să le găsească acele clădiri care oferă cea mai mare accesibilitate pentru cât mai mulți angajați. Evident, posibilitatea de a-i mulțumi pe absolut toți este nulă, dar cei mai mulți dintre ei vor fi împăcați cu locația biroului.

„Este clar că se țintește către accesibilitate. Noi chiar avem un instrument care ia în calcul locația clădirilor și locuințele angajaților. Sunt companii care ne dau codurile poștale cu punctele de plecare ale angajaților, iar noi căutăm apoi clădirile care sunt mai eficiente pentru majoritatea angajaților”, ne-a dezvăluit Tudor Ionescu.

Când vine vorba de găsirea celei mai bune variante, acest lucru nu înseamnă neapărat proximitatea biroului față de angajați, cât traseul pe care îl au de parcurs și ce facilități au în jur. De la centre comerciale și restaurante, până la școli și grădinițe.

„Contează foarte mult traseul. De exemplu, dacă eu locuiesc în punctul A și lucrez în punctul B, și pot pe traseul acesta să-mi las și să-mi iau și copilul de la școală sau de la grădiniță, îmi convine. Nu este de preferat să trebuiască să merg în direcția opusă biroului ca să fac treaba asta.

De asemenea, trebuie văzut ce alte facilități mai sunt în jurul clădirii unde se află biroul. Poate un angajat vrea să meargă la un restaurant după lucru sau să se ducă la cinematograf să vadă un film. Atunci, trebuie găsite cele mai bune variante care să acopere cât mai mult din necesitățile angajaților”, ne-a mai explicat Tudor Ionescu.

Biroul a devenit un avantaj pentru recrutarea de angajați

Mai mult ca niciodată, după pandemie, biroul a devenit extrem de important în atragerea de angajați noi, dar și de a-i menține pe cei pe care îi ai. Practic, s-a transformat într-un instrument de HR. Mai ales în condițiile în care se resimte o criză pe piața muncii în general și cu atât mai mult în ceea ce privește bazinul de talente.

Tudor Ionescu evidențiază faptul că alegerea sediului este mult mai concentrată pe nevoile angajaților, ceea ce generează și o productivitatea mai mare pentru companiile la care lucrează.

În prezent, nu mai contează atât de mult elementul de reprezentativitate al unei clădiri, un criteriu care în trecut conta pentru a ajuta la imaginea unei companii.

„S-a modificat modul de a aprecia prestanța. Dacă înainte o companie care voia să aibă acea prestanță, artificială în opinia mea, trebuia să aibă cea mai înaltă clădire din București, acum, acest lucru a devenit irelevant. Sediul trebuie să fie mai aproape de cei care lucrează în companie. Politica s-a transformat în a fi mai aproape de oameni.

Nu mai trebuie să am cel mai scump sediu, cel mai înalt turn, ca să arăt că sunt o companie cu resurse mari. Am nevoie de un spațiu care să fie cât mai central, iar asta însemnând să fiu în apropierea unui nod de transport important, în aproprierea unei guri de metrou, cum e cazul Bucureștiului, să am o clădire cu o arhitectură modernă, bine integrată în oraș, bine echipată și amenajată și prietenoasă cu oamenii mei”, ne-a mai spus Tudor Ionescu.

Potrivit lui, în iarnă am putea vedea o revenire ceva mai importantă la birou a angajaților, dar motivul principal ar putea fi unul care să țină de costurile legate de scumpirea facturilor la utilități, cum ar fi căldura și electricitatea, iar acei angajați care nu vor să plătească din propriul buzunar consumul generat de munca de acasă pentru companie vor alege să vină la birou. Totuși, este un scenariu care trebuie validat, iar deocamdată este devreme pentru a putea spune cu certitudine că acest lucru se va întâmpla.

Sursa foto: Shutterstock

