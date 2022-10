În ultimele decenii s-a trecut brusc de la sistemul din perioada comunistă, axat pe construcția de blocuri, la unul în care spațiile dintre clădiri sunt esențiale. Or ne lipsește încă o înțelegere, o viziune în acest sens, spune arhitectul Marius Călin.

Marius Călin, arhitect șef al X Architecture & Engineering, a vorbit în cadrul Urban re:Fresh despre dilema în care sunt prinse orașele noastre - și mai ales Capitala - între agenda dezvoltatorilor și cea a municipalității

”Este fascinant că ne aflăm «in a bind». E o căutare de integrare, cred că sunt o serie aspecte de încăpățânare, de indecizie, din toate părțile. Ne lipsește un model de planificare – nu unul absolut, ci un sistem de intervenții – necesitatea de a putea înțelege care este funcția urbanistului, peisagistului. Sunt operațiuni destul de sumar sau lateral înțelese pe piață”, a declarat Marius Călin.

Arhitectul dă ca exemplu zona Ateneului Român, pe care o consideră e una dintre cele mai interesante zone din București. ”La momentul respectiv însă s-a considerat că e o tâmpenie să fie pus Ateneul acolo. «Cine o să vină acolo?» se spunea atunci”, spune el.

”Dilema Bucureștiului este totala noastră ignoranță, ignoranță profesională, cât și extrem de mult mediatizată. Pentru că toate aceste lucruri au trecut brusc dintr-un sistem în care suma părților nu mai dădea întregul într-un sistem care își caută viziunea. Perioada anterioară nu a fost neapărat caracterizată de viziune. Dacă unele dintre aceste proiecte de dezvoltări mixte, ample ar fi avut loc înainte de 2008, cu siguranță acum, peste 15 ani am fi fost într-o cu totul și cu totul altă situație”, afirmă Marius Călin.

Arhitectul Marius Călin și-a părăsit țara natală în 1983 pentru a se stabili la New York. După absolvirea Universității de Arhitectură din New York, a urmat un master în cinematografie. A dezvoltat proiecte pentru clienți din America și Asia și a a lucrat pentru companii precum IBM, United Airlines, Mack Cali Realty Corporation, Insignia ESG, Tishman-Speyer Properties, The Gale Companies (Gale & Wentworth), Lincoln Properties și Southland Corporation. Printre proiectele sale din România se numără One Herastrau Park, One Herastrau Plaza și One Herastrau Towers.

”Într-o situație ca zona Mircea Eliade sau Cotroceni, viziunea dezvoltatorului One a inclus înțelegerea inter-relațiilor. Dacă pui o clădire lângă alta, rezultă spații între. Or acele spații între sunt de fapt cele care dinamizează zona respectivă, dezvoltarea respectivă. Construcțiile mixte sunt practic cele care se opun acelor decupaje care erau înainte – platforme industriale, zone de locuit, sistem de circulație, complexe comerciale”, spune Marius Călin.

”Cred că în perioada următoare ceea ce merită să vedem este cum evoluează în aceste dezvoltări prezența acestui spațiu semi-public, un spațiu între și pentru clădiri, un spațiu neglijat anterior. Cred că și piața sau mediatizarea pieței accentuează doar anumite aspecte. Merită să fie cunoscute un număr de dezvoltări și știu că există și posibilitatea de a le vizita. E foarte greu să te uiți la o dezvoltare din afară. Există această nevoie de transformare, care nu se mai bazează pe niște clișee cum ar fi acela că facem o clădire, apoi încă o clădire”, conchide arhitectul.

Urban re:Fresh – Îngrijirea orașelor, o responsabilitate pentru toți este organizată de echipa wall-street.ro, cu sprijinul partenerilor de la Vastint, One United Properties și Hagag Development Europe și susținut de Mobexpert, Pop Cola, Autonom și Florăria cu Povești.

Sursa foto: wall-street.ro / Ovidiu

