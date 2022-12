Cum să adaptați baia pentru persoanele cu mobilitate redusă

Baia este un spațiu care necesită anumite adaptări pentru a face viața mai ușoară și mai confortabilă atât pentru persoanele în vârstă, cât și pentru persoanele cu mobilitate redusă. Atunci când trecerea timpului sau anumite dizabilități afectează atât mobilitatea, cât și independența, este necesar să se reformeze și să se adapteze spațiile în care locuiesc aceste persoane, pentru a le face cât mai accesibile posibil.

Principii universale

Utilizare echitabilă: designul trebuie să fie ușor de utilizat și potrivit pentru toate persoanele, indiferent de abilitățile lor.

Ușor de utilizat și simplu: ar trebui, de asemenea, să fie ușor de înțeles, indiferent de cunoștințele, abilitățile sau nivelul de concentrare și experiența utilizatorului.

Flexibilitate: este esențial ca designul să fie capabil să se adapteze la o gamă largă de preferințe și abilități individuale.

Proiectarea băii ar trebui să reducă la minimum acțiunile accidentale sau neașteptate care pot avea consecințe nedorite, cum ar fi o cădere sau o rănire.

Efort fizic redus: de asemenea, trebuie să poată fi utilizat în mod eficient. Cu alte cuvinte, cu un efort minim posibil.

Spațiu pentru apropiere și utilizare: este foarte important ca spațiile și dimensiunile să fie adecvate pentru atingerea, manipularea și utilizarea de către toți utilizatorii, indiferent dacă aceștia au sau nu nevoi speciale.

Vas WC + Lavoar dizabilitati Hatria Autonomy - GQS German Quality

Sfaturi pentru băi adaptate pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilități

Primul lucru de care trebuie să ținem cont pentru amenajarea unei băi pentru persoanele în vârstă sau cu mobilitate redusă este accesibilitatea. Este esențial să avem un traseu clar, fără obstacole, cum ar fi covoare sau alte elemente care pot îngreuna mișcarea. De asemenea, este important ca podeaua să fie antiderapantă, deoarece podeaua din baie poate deveni umedă și periculoasă.

Vasul WC

Pe măsură ce tonusul muscular se reduce, așezare sau ridicarea de pe vasul WC poate deveni mai dificilă. Optați pentru un vas WC special pentru persoane cu dizabilități. În plus, vă recomandăm să adăugați bare de sprijin pentru a ajuta la ridicarea sau așezare.

De asemenea, se recomandă instalarea unor clapete de acționare electronice, cu senzor sau No Touch, care facilitează rutina din baie atunci când sunt activate de un senzor de prezență.

Cabină de duș

În băile adaptate pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilități este recomandat să instalezi o cadita de dus ultra plată într-o zonă delimitată de o cabina dus sub formă de paravan walk-in, deoarece acest set up nu limitează mobilitatea. Zona de duș trebuie să fie spațioasă. Cel puțin 80 cm sau mai mult, dacă este posibil.

Deante Kerria Plus Paravan dus Walk In 80 cm, profil negru

Scaunele de duș rabatabile sunt un accesoriu foarte recomandat. De asemenea, acestea se pot plia pentru a elibera spațiu atunci când nu sunt necesare. Ca și în cazul zonei vasului WC, sunt necesare bare de sprijin, care ajută la ridicarea de pe scaun și oferă o siguranță sporită atunci când se stă în picioare. Bateriile de baie ar trebui să fie ușor de manevrat, astfel alegeți modele cu mâner clinic.

Lavoarul

În băile adaptate pentru persoanele în vârstă, lavoarele trebuie să fie instalate la o înălțime care să faciliteze utilizarea lor. De asemenea, este esențial să se lase partea inferioară liberă, în cazul în care este necesar accesul în scaun cu rotile. Există lavoare pentru persoane cu dizabilități, foarte practice și cu un design ușor de integrat în orice baie.

Amenajarea băilor pentru persoanele în vârstă include produse care le facilitează acestora independența, oferindu-le încrederea de care au nevoie în rutina zilnică. Toate elementele menționate mai sus le găsești disponibile în cel mai mare magazin online de obiecte sanitare, GQS German Quality.

Sursa foto: www.germanquality.ro

